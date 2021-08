PRO D2. Plus de 80% des entraîneurs voient ce club monter en fin de saison !

Consultés par Midi Olympique, les entraîneurs de Pro D2 ont donné leurs pronostics pour cette saison et le choix du champion est unanime.

Dans le numéro de Midi Olympique paru en début de semaine, 13 entraîneurs sur 16 ont nommé le même club comme futur champion de Pro D2. Il s'agit du relégué basque : l'Aviron Bayonnais. Large favori pour la remontée, il a donc récolté près de 81% des voix. Mais en réalité, la statistique est peut-être encore plus importante, car 2 clubs n'ont pas souhaité répondre à cette question. Le seul et unique autre favori est Oyonnax qui a récolté une voix. Ces pronostics ont été réalisés dans le cadre d'un sondage de pré-saison sur la deuxième division. Le manager ciel et blanc, Yannick Bru, s'est exprimé par rapport à ces résultats : "On a effectivement l'ambition de figurer parmi les meilleures équipes françaises, on ne s'en cache pas et cette consultation donne un résultat conforme à notre ambition."

De la même manière, le RC Vannes et le favori basque font la course en tête pour ce qui est de la question “Qui sera directement qualifié pour les demi-finales ?”. Alors que les malheureux promus, Bourg-en-Bresse et Narbonne, ont été désignés comme candidats les plus probables à la relégation. Sur la totalité des sondés, toutes les écuries se sont exprimées à l’exception du promu l'USBPA et du demi-finaliste vannetais.

Même si rien n’est encore joué, le favori bayonnais part au moins avec beaucoup d’engouement de la part du public. Pour leur retour en Pro D2, le club basque devrait afficher un stade à guichet fermé. Le club ayant communiqué qu’il ne restait presque plus de places pour le premier match, un choc de relégué face au SU Agen.