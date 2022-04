VIDÉO. Pro D2. L'incroyable quadruplé de Benjamin Geledan (Oyonnax) en seulement... 28 minutes

Ce samedi face à Agen, le talonneur d'Oyonnax Benjamin Geledan, a inscrit un quadruplé en seulement 28 minutes. Une performance majuscule qui fait de lui le meilleur marqueur de Pro D2.

4 essais inscrits par le même joueur lors d'une seule rencontre, cela est déjà rare. Alors 4 en une mi-temps, cela tient presque du miracle. Et quand il s'agit d'un talonneur, plutôt habitué à ferrailler dans les rucks que d'être sur le devant de la scène, forcément, cela force à l'admiration. 4 essais en une seule période, c'est l'exploit qu'a réalisé le talonneur d'Oyonnax, Benjamin Geledan lors de la large victoire de son équipe face à Agen (54-35) ce vendredi. En 28 minutes, le joueur oyonnaxien, avait déjà plongé quatre fois en Terre promise. Les trois premières réalisations de son équipe sont à mettre à son actif. Deux en force et un autre à la suite d'un superbe ballon porté. Le quatrième, lui, une nouvelle fois sur un maul parfaitement exécuté.

Cette année, Geledan a les crocs. Et pour cause, le joueur de 32 ans avait déjà inscrit un triplé en début de saison, en un peu plus de 20 minutes, lors du succès de sa formation face à Montauban. Ce qui lui permet par ailleurs, d'être aujourd'hui le meilleur marqueur de Pro D2 avec 14 réalisations. Le 23 décembre 2016, mais en Top 14 cette fois, l'ailier Gabriel Lacroix avait inscrit un quadruplé en seulement 11 petites minutes face à Bayonne. Juste dingue. Si l'on se détache du rugby en France et que l'on se concentre de nouveau sur les avants, le talonneur néo-zélandais Dan Coles avait réussi à franchir quatre fois la ligne des Fidji cet été, en 26 minutes tout comme l'Irlandais Keith Wood en 1999.