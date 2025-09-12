PRO D2. ''La 15e équipe de TOP 14'' a pris ''une petite fessée'', réactions opposées après le succès d'Agen sur le FCG

Armandie, théâtre des désillusions grenobloises. Nadau parle de manque de justesse, Reggiardo savoure la solidarité. Une chose est sûre : ce SU Agen-là ne fait pas rire.

Pour la troisième saison consécutive, le FCG est reparti d’Agen les valises bien pleines. Cette fois-ci, c’est un 38-20 sec et sans appel que les Isérois ont encaissé. Et dans les travées du stade, une forme de déjà-vu planait. PROD2. Terrible coup dur et spectre d'une fin de saison pour le facteur X du FC Grenoble « Il y a deux ans, on en avait pris 40. L’année dernière, on avait perdu à la dernière minute. Et là, on reprend une petite fessée », lâchait un Nicolas Nadau lucide et agacé au Midi Olympique. « C’est une petite piqûre de rappel et ça ne fait jamais de mal. »

Une entame maîtrisée, puis le naufrage

Tout avait pourtant bien commencé pour Grenoble. Après 20 minutes, le FCG mène 0-7 et semble contrôler après l'essai du centre Lestrade (11e). Mais une erreur au pied relance Agen, et les occasions s’enchaînent. « On est tombé dans une forme de facilité. On n’a pas été performant, on a manqué de justesse dans tout ce qu'on a fait », déplore Nadau. Les fautes s’accumulent, les approximations coûtent cher, et Agen ne se fait pas prier pour en profiter.

« Si on ne prend pas cet essai avant la mi-temps qui nous met à 19-10, c’est plus le même match. Puis on entame la deuxième période par un ballon rendu et un essai… Ça nous a fait mal. » Résultat ? Six essais encaissés dans cette partie, dont un doublé de l'international portugais Lucas Martins.

Agen solide, Grenoble fébrile

En face, le SUA a sorti un match référence malgré deux cartons jaunes après les citrons, porté par un collectif uni et une défense hermétique. Mauricio Reggiardo n’a pas manqué de saluer la prestation de ses hommes : « Aujourd’hui, on obtient le bonus offensif contre la 15e équipe du Top 14 », glissait-il via Sud Ouest, dans une phrase lourde de sous-entendus. « Ce que je retiens, c’est la solidarité. À 14, on a vu quelque chose. »

La patte Reggiardo se fait déjà sentir dans l’impact au sol. Et celle de Guillaume Jan, ancien de Nevers, dans un jeu plus aéré. Nadau lui-même reconnaît : « Je la trouve beaucoup plus joueuse, elle tient mieux son projet de jeu »

Ce revers, le premier de la saison pour le FCG, doit désormais servir de repère. Car si le contenu interroge, le championnat est long, et cette claque pourrait s’avérer salutaire. Reste à voir si les Isérois sauront rebondir dès la prochaine journée. Mais une chose est sûre : à Armandie, les piqûres de rappel sont toujours bien dosées.