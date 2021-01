Pro D2 - Josaia Raisuqe (Nevers) n'échappe à la suspension pour avoir manqué de respect à l'arbitre

Le joueur de Nevers Josaia Raisuqe a été suspendu par la commission de discipline mercredi suite à son geste envers l'arbitre du match contre Béziers en Pro D2.

Pro D2 - L'échange hilarant entre Acebes et l'arbitre qui rendent hommage à la scène cocasse de Raisuqe [VIDEO]Le geste de Josaia Raisuqe a beaucoup fait rire. Mais il a aussi fait débat parmi les observateurs : fallait-il sanctionner le joueur de Nevers ? La commission de discipline a tranché puisque l'ailier fidjien a été suspendu ce mercredi. Pour rappel, il avait reçu un carton rouge à la fin du match de Pro D2 contre Béziers pour avoir soulevé l'arbitre au coup de sifflet final. Fou de joie, Raisuqe n'avait pas mesuré son geste. Il a été reconnu responsable d' "Action contre un officiel de match" et notamment pour "Manquer de respect envers l'autorité d'un officiel de match". Alors que certains supporters et même joueurs avaient plaidé en sa faveur, la commission ne l'a pas vu de cet oeil puisqu'elle a même retenu des facteurs aggravants. Cependant, Raisuqe a exprimé des remords, ce qui lui a permis de voir sa sanction réduite de deux semaines. Il sera requalifié le 22 février prochain.

C'est le degré supérieur de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines. Après prise en compte des facteurs aggravants (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée d'une semaine et compte tenu des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, expression de remords), la sanction a été réduite de deux semaines.