Pro D2, Fédérale 1, Nationale : retour sur le parcours de combattant de Racing Club de Narbonne.

Le RC Narbonne retrouvera la Pro D2 la saison prochaine après sa demi-finale remportée dans les derniers instants face à Nice. Retour sur son parcours depuis sa dernière descente.

Saison 2017-2018 :

C’est la dernière saison où l’on retrouve le RC Narbonne au niveau professionnel, en deuxième division. Cette année-là, le club ne connait que sept victoires pour 21 défaites et ne termine qu’avec 35 points.

La suite, vous la connaissez, le Racing Club de Narbonne descend logiquement en division inférieure, c’est-à-dire la Fédérale 1.

Saison 2018-2019 :

Pour la première fois de son histoire, dans l’ère professionnelle, le club de Narbonne dispute une compétition amateure. Elle rejoint alors d’autres clubs mythiques, tels que Dax, Albi, Bourgoin-Jallieu et consorts. Narbonne figure dans la poule 3, composée de 11 équipes, tandis que les quatre autres poules sont composées de 12 équipes.

En 20 journées, le club gagne 9 matchs pour 10 défaites et 1 nul. Mais à la cinquième place et avec 55 points en fin de saison, le Racing ne parvient pas à se qualifier pour espérer remonter en Pro D2.

Saison 2019-2020 :

Narbonne joue 17 matchs et en remporte 14 avec 1 nul pour un total de 77 points. Mais cette saison est particulière, puisqu’elle se déroule l’année du premier confinement. L’année est donc marquée par la suspension du championnat à la mi-mars.

Par la suite, la compétition est finalement terminée, toujours en raison de la pandémie.

Lors de l’arrêt, les Blacks de Méditerranée terminent donc deuxième de leur poule. La FFR annonce alors créer un nouveau championnat, passerelle entre la Pro D2 et la Fédérale 1. Narbonne est donc invitée à monter en Nationale, grâce à son classement à la fin prématurée de la saison.

Saison 2020-2021 :

Pour la première fois de son histoire, Narbonne évolue donc en Nationale. Le club de l’Aude termine 4e à la fin de la saison régulière, avec 13 victoires en 20 matchs, et termine avec 64 points, avec cinq points d'avance sur Massy, 5e. Le RCN se qualifie donc de peu pour disputer les phases finales.

D’ailleurs, ces dernières commencent directement en demi, et les vainqueurs de celles-ci rejoignent la Pro D2. Les Orange et Noir affrontent alors Nice, en 1/2. Dans un match cadenacé jusqu’au bout (9-9 à la 77e minute) Narbonne a l’une des dernières cartouches du match. A 40 mètres en coin, le club narbonnais à l’occasion de passer devant grâce à une pénalité, et donc de remonter en deuxième division du rugby français !

L’ouvreur remplaçant, Boris Goutard, rentré dix minutes plus tôt, ne tremble pas et fait basculer les siens dans une nouvelle dimension : la Pro D2 ! Le Racing retrouvera donc la Pro D2 trois ans après l’avoir quitté. Samedi prochain, Narbonne affrontera donc Bourg-en-Bresse pour le titre (anecdotique) de la Nationale.

