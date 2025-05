Pro D2 Des barrages brûlants : qui résistera à la pression et rejoindra Grenoble et Brive ?

Après 30 journées intenses, la Pro D2 entre dans sa phase décisive : 6 clubs encore en lice, 2 déjà qualifiés, 1 rêve à conquérir à Ernest-Wallon.

La phase régulière de Pro D2 a rendu son verdict : Grenoble et Brive, respectivement leader et dauphin, filent directement en demi-finales. Mais ça, on le savait déjà, malgré le revers du CAB à Béziers, 57-24. De son côté, Grenoble a fait le boulot devant son public malgré la belle envie de Nevers (51-42).

Après 30 journées de mêlées acharnées et de plaquages décisifs, les deux cadors se voient offrir un ticket pour disputer l’ultime marche vers Toulouse, où se jouera la finale.

La deuxième meilleure équipe à domicile contre le meilleur élève à l'extérieur ⚡️@ProvenceRugby 🆚 @SAXV_Charente pour une place dans le dernier carré de la #PROD2 pic.twitter.com/ExZQVKRjSk — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 16, 2025

Les barrages : affiches à ne pas manquer

Du côté des barrages, Provence Rugby (3ᵉ), une des meilleures formations à la maison, accueillera Angoulême (6ᵉ) pour un duel de haute volée. À Maurice-David, les Provençaux tenteront de creuser l’écart d’entrée et de lancer une attaque placée face à des Charentais à ne surtout pas sous-estimer à l'extérieur.

Dans l’autre rencontre, Colomiers (4ᵉ), qui a terminé la saison avec 8 succès lors des 10 derniers matchs, recevra Montauban (5ᵉ) à Michel-Bendichou.

Une seule place pour deux en demi-finale 🎟️

Derby décisif à venir entre @ColomiersRugby et l'@UsmSapiacRugby pour définir la suite de l'aventure dans cette #PROD2 💥 pic.twitter.com/hiFQLWRTRT May 16, 2025

Ces barrages se tiendront le jeudi 22 et vendredi 23 mai, avec l’avantage terrain pour les deux clubs mieux classés. Les vainqueurs rejoindront Grenoble et Brive, prêts à en découdre lors des demi-finales programmées les 29 et 30 mai.

Objectif Toulouse : la finale en ligne de mire

La récompense ultime reste une place en finale, fixée au 7 juin dans le mythique stade Ernest-Wallon. Là-bas, les demi-finalistes rêvent d’y inscrire leur essai fondateur dans l’histoire de la Pro D2, sous l’œil des tifosi toulousains. Les biscottos d’Egiziano, le frigo Matakaiongo (123kg) : les hommes forts à suivre de la finale de NationaleEn bas de tableau, l’US Aurillac, 15ᵉ, jouera l’access-match pour son maintien. Opposé au finaliste perdant du championnat de Nationale, le club cantalien jouera son va-tout pour conserver sa place en Pro D2 la saison prochaine.