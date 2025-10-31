Pro D2. Confrontations directes, duels de mal classés… une neuvième journée qui sent la poudre

Vannes–Valence, Aix–Brive ou encore Carcassonne–Biarritz : cette 9e journée de Pro D2 est déjà l’une des affiches de la saison, et on vous explique pourquoi.

La deuxième division professionnelle de rugby français a débuté hier soir par un duel du ventre mou opposant Grenoble à Soyaux-Angoulême. Si cette confrontation n'a rien d'une affiche importante au premier abord, elle place provisoirement les Angoumoisins 10e après la victoire 34-28 sur leur pelouse.

Côté Grenoblois, cette défaite pourrait avoir de grandes conséquences sur la suite du championnat de Pro D2, demain, les sept autres rencontres vont également donner le ton à cinq journées de la trêve, et les Isérois semblent bien loin du haut de tableau. Avec sa victoire, Angoulême met la pression à Béziers, Biarritz et Oyonnax.

Béziers - Colomiers : La colombe en terre hostile

C'est une bien belle affiche que nous pourrons retrouver ce vendredi soir entre deux rivaux historiques de Pro D2. C'est aussi et surtout un match très important pour les deux formations, et notamment pour les locaux. Béziers est sur deux défaites d'affilée, dernièrement face à Dax, dernier du championnat (40-5), et moins récemment, une défaite à domicile face à Valence-Romans. Pourtant, l'historique entre les deux clubs démontre une supériorité des Biterrois face à leurs homologues Columérins. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes, Colomiers n'a gagné que deux fois face à Béziers. Le vent en poupe cette saison et guidés par un Valentin Delpy en très grande forme (66 points marqués en 6 matchs), les Haut-Garonnais sortent d'une défaite face au leader et vont venir défier Béziers avec la ferme intention de rester sur le podium.

Vannes - Valence-Romans : Grabuge sur le podium

Il est là, le premier chassé-croisé de cette 9e journée de Pro D2 : Valence se déplace chez le leader du championnat, Vannes, pour une affiche décisive. Seulement quatre points séparent les deux équipes, et une victoire de Vannes pourrait offrir de la distance avec ses poursuivants du podium. Forts d'une victoire face à leur dauphin le week-end dernier, les Vannetais n'ont concédé qu'une défaite lors de la 3e journée face à Mont-de-Marsan (30-28). Ce n'est pas manquer de respect à Valence-Romans que de l'énoncer ainsi, car Vannes semble avancer en pilotage automatique depuis ces cinq dernières journées. Méfiance tout de même, les Damiers se déplacent plutôt bien et l'ont démontré à deux reprises, face à Aix et Béziers.

Aurillac - Oyonnax : Aurillac invité surprise du Top 6 ?

Nouveau duel dans le ventre mou de ce championnat de Pro D2. Longtemps englués dans les tréfonds de la division, les joueurs d'Aurillac semblent avoir trouvé de la constance en ce début de saison avec cette bonne 9e place. Ce week-end pourrait être l'occasion de switcher vers de nouveaux objectifs en battant l'une des grosses cylindrées de ce championnat : les joueurs de Roméo Gontineac s'ouvriraient les portes du Top 6. En face, c'est l'une des pires équipes du championnat hors de ses bases. Les Oyomen n'ont ramené aucun point loin de leurs terres. Mais après la victoire d'Angoulême hier, ils sont sous pression. Et si Justin Bourreaux, le deuxième meilleur buteur du championnat, règle la mire, les mouches pourraient changer d'âne. Aurillac est l'une des équipes les plus pénalisées, avec en moyenne un carton jaune par match.

Mont-de-Marsan - Nevers : Le sursaut landais

Voilà que la meilleure attaque se déplace chez l'avant-dernier du championnat, l'occasion pour Nevers de se rapprocher du podium. Les Landais subissent un début de saison compliqué et n'ont pas rapporté le moindre point sur les trois dernières rencontres. Avant-derniers, ils peuvent cependant s'appuyer sur le fait que Nevers est l'une des équipes qui se déplace le moins bien, avec zéro victoire à l’extérieur cette saison.

Rugby. Nevers de justesse, Colomiers en forme : les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août

Agen - Dax : Confirmer son retour

Agen reçoit la lanterne rouge du championnat, Dax, pour tenter de confirmer sa bonne forme en ce début d'exercice. Alors qu'Armandie semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse, les joueurs du SUA sont la deuxième meilleure équipe à domicile cette saison, invaincus dans leur antre, un levier de motivation supplémentaire devra peser face à des Dacquois qui ont enfin lancé leur saison après une belle victoire face à Béziers le week-end dernier.

Carcassonne - Biarritz : Le moment ou jamais

Après un bon début de saison, Carcassonne s'accroche. Le promu n'est certes que premier non relégable, mais fait face à un calendrier compliqué. Seulement une victoire à la maison face à Oyonnax et deux bonus contre Colomiers et Agen. Une ténacité qui doit payer ce week-end contre un B.O. également en bonne forme, avec deux victoires consécutives, mais qui devrait faire tourner pour le déplacement dans l'Aude.

Aix - Brive : La course à la qualif

Pour clore cette 9e journée de Pro D2, un duel importantissime entre le 6e et le 7e viendra clore le bal. Toujours dans la course pour la qualification, cette confrontation va probablement compter en fin de saison pour ces deux équipes qui se ressemblent sur le papier. Brive est sur deux défaites d'affilée, tandis qu'Aix est sur une série de trois matchs sans défaite à l’intérieur de ses bases. De plus, les Corréziens comptent une infirmerie pleine avant ce déplacement.