PRO 14. Les Stormers nous sortent une nouvelle pépite casquée comme Kolbe et Aplon [VIDÉO]

Les Stormers nous sortent un petit bijou à l'aile : Edwill van der Merwe, 25 ans et des appuis de feu associés à une vitesse unique.

Malgré un beau week-end de finales de Coupes d'Europe et de barrages en Pro D2, le rugby continue à l'étranger et on vous amène du côté de l'Afrique du Sud. Les équipes sud-africaines ne sont pas autorisées à participer au Super Rugby pour l'instant, avec un virus et un variant bien plus dangereux. Pour cela, direction le Pro 14 Rainbow Cup, une compétition qui se déroule en Europe entre des provinces galloises, irlandaises, italiennes et écossaises. Cependant, les quatre franchises sud-africaines (Bulls, Stormers, Sharks et Lions) doivent s'affronter entre elles.

Et le choc de cette 4e journée était entre les Stormers et les Sharks, qui se connaissent bien. A Durban, les Stormers se sont imposés sur une pénalité à la toute fin de match (25-22). Mais un joueur nous a rappelé que la formation des Stormers à l'aile est très complète. On se souvient de Gio Aplon, passé par le club entre 2007 et 2014 avant de débarquer à Grenoble pour trois ans. Ses appuis, sa vitesse, et sa taille avait fait le bonheur des supporters français. On connaît également Cheslin Kolbe, actuellement au Stade Toulousain après avoir été révélé chez les Stormers. Les deux joueurs avaient les mêmes qualités et le même profil.

C'est désormais un jeune joueur de 25 ans qui devrait éclipser le souvenir des anciens, avec son profil et son casque. Ce week-end, il a marqué un sublime essai en solo après une relance seul contre tous. Des crochets, de l'accélération, de la recherche de soutien et finalement une réalisation sous les perches. Edwill van der Merwe (1m90 pour 90 kg), a connu la sélection moins de 20 chez les Baby Boks avec 3 essais sur 4 matchs. Lors de ses débuts avec les Stormers, beaucoup le présentaient comme la nouvelle star des Springboks, notamment après sa magnifique Coupe du monde moins de 20 en 2016.