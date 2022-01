Premiership. Sale. Un joueur des Sharks suspendu dans l'affaire de viol présumé

Le club des Sale Sharks a annoncé dans un communiqué, suspendre l'un de ses joueurs dans le cadre de l'affaire de viol présumé. L'identité du rugbyman, pour des raisons judiciaires, n'a pas été dévoilée.

Le monde du rugby anglais est frappé depuis quelques jours par une affaire de viol présumé. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche dans une boîte de nuit de Manchester, un joueur international anglais qui n'entrerait plus dans les plans d'Eddie Jones aurait ramené une jeune fille qui fêtait son dix-huitième anniversaire dans une propriété éloignée du centre-ville où ils ont passé la nuit. Ce mercredi, le club des Sale Sharks a annoncé suspendre l'un de ses joueurs au sein d'un communiqué : ''Nous avons été mis au courant d'une allégation contre l'un de nos joueurs et de l'arrestation ultérieure de ce joueur par la police du Grand Manchester dimanche. Le joueur en question a été suspendu par Sale Sharks jusqu'à nouvel ordre et coopère actuellement avec des policiers pour les aider dans leur enquête.'' L'identité du joueur n'a logiquement pas été révélée.

Pour rappel, le rugbyman en question aurait été accompagnée d'une femme âgée de 41 ans, qui l'aurait aidé à droguer la jeune fille. Il s'agirait d'une prostituée. En effet, cette dernière s'est exprimée à ce sujet dans le Daily Mail et a précisé que le joueur était un de ses clients fidèles. Une fois la soirée terminée, il aurait ramené la jeune fille dans son appartement. La quadragénaire l'aurait retrouvé le lendemain matin dans sa chambre d'amis totalement bouleversée. Elle conclut en affirmant n'avoir jamais été impliqué dans l'affaire.