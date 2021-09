Premiership. Les mesures sanitaires assouplies.... à une seule condition !

La Premiership pourrait assouplir ses restrictions a annoncé le PGB dans un communiqué. Mais pour cela, une grande partie des effectifs devra se faire vacciner?

Se dirige-t-on vers un assouplissement des mesures sanitaires pour les clubs anglais ? Tout porte à le croire. En effet, le Professional Game Board (PGB) du rugby anglais a indiqué que les clubs de Premiership, de Championship (deuxième division anglaise) et du Premier15s (championnat féminin de première division) pourraient être autorisés à voir un assouplissement des restrictions Covid mises en place il y a plusieurs mois. Mais à une condititon ! Plus de 85 % de l'effectif de chaque équipe - joueurs et staffs compris - devront être vaccinés. Chris Booy, le président de PGB s'est exprimé au sein d'un communiqué : ''La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le monde du rugby sont notre priorité et nous savons qu'il est primordial de veiller à ce que la grande majorité des joueurs et des entraîneurs soient complètement vaccinés dès que possible [...] C'est toujours un choix personnel de vous faire vacciner, cependant nous voulons fortement encourager autant de joueurs et de membres du staff que possible à se faire vacciner afin que nous puissions contribuer de manière proactive à la sécurité de tous.''

La RFU et la Premiership n'ont pas indiqué le nombre de clubs atteignant à l'heure actuelle ce fameux seuil des 85 %. Les clubs devront comme auparavant effectuer deux fois par semaine des tests PCR. En revanche, ces mesures d'assouplissement permettraient aux joueurs et au staff de ne plus porter un masque lors des entraînements ou matchs ainsi que de ne plus respecter les distances de sécurité. On rappelle que récemment, c'était l'international anglais Henry Slade qui avait émis des doutes au sujet de la vaccination, déclarant qu'il ne souhaitait pas se faire vacciner.

