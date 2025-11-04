Première inédite, enjeux maximum : le test ultime pour Nolann Le Garrec face aux Springboks ?

Nolann Le Garrec titulaire face aux Boks ? Une première face au mur pour le Breton de 23 ans, propulsé en 9 numéro 1 avec la bénédiction du staff tricolore… et l’ombre de Dupont dans le dos.

Antoine Dupont ayant décidé de prendre tout son temps pour revenir 200 % sous le maillot du XV de France. Le staff tricolore a choisi de confier les clés du camion tricolore à Maxime Lucu et Nolann Le Garrec. Si le Bordelais est le plus expérimenté des deux. C'est bien le Rochelais qui devrait être titulaire ce samedi face à l'Afrique du Sud, selon les dernières indiscrétions de L'Équipe.

Un choix audacieux ou logique ?

"Un choix 'couillu' pour certains. Mais logique au vu du début de saison des deux hommes."

Lucu a beau être leader de l'UBB et la doublure de Dupont chez les Bleus. Il n'a qu'un match de TOP 14 dans les jambes. Malgré son talent et son expérience, il aurait été inconscient d'aligner le Girondin d'entrée face à des Boks rodés et déterminés.

A l'inverse, l'ancien joueur du Racing 92 a débarqué à Marcoussis avec six rencontres au compteur. Toutes jouées de la première à la dernière seconde. Le Breton s'est immédiatement mis au diapason de ses nouveaux coéquipiers. Pas de round d'observation pour lui. Il fait déjà partie des leaders du Stade Rochelais. Et ne manque pas une occasion de faire la différence.

Le test ultime pour Le Garrec

Ce samedi, il va sans doute passer le plus gros test de sa jeune carrière. D'aucuns pourraient arguer qu'il était titulaire à la mêlée lors des trois tests du XV de France face aux All Blacks l'été dernier. Mais la pression n'était clairement pas la même. Les Bleus n'étaient pas favoris. Ils avaient tout à gagner et le résultat importait peu.

Le contexte sera totalement différent ce week-end face aux champions du monde titre. Au-delà de l'esprit de revanche qui pourrait animer certains joueurs, ce match aura un impact sur le tirage au sort des poules de la Coupe du monde. Les hommes de Galthié sont attendus au tournant par les supporters. Quant à Le Garrec, il aura la lourde tâche de faire "oublier" que Dupont manque à l'appel.

Manque de repères : un risque calculé ?

Mais pas question d'essayer de la jouer comme le Toulousain. Ce n'est pas ce qu'attend le staff de la part du Rochelais. Néanmoins, sa prestation sera particulièrement observée par l'encadrement et les spécialistes. Surtout en vue de la Coupe du monde 2027. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. À 23 ans, le Breton a l'occasion de marquer des précieux points. Mais il pourrait aussi en perdre au profit de la concurrence.

La tâche ne sera cependant pas facile. Il devrait en effet former une charnière titulaire inédite avec Romain Ntamack. Une nouvelle association pour lui qui avait évolué dans le 6 Nations 2024 avec Ramos à ses côtés contre le Pays de Galles puis l'Angleterre. On l'a également vu avec le Bayonnais Segonds et son coéquipier Hastoy face aux Blacks cet été.

Après seulement deux semaines ensemble, les Tricolores pourraient manquer de repères et d'automatismes. Et la charnière n'y échappera pas. Malheureusement, l'équipe de France n'aura pas l'occasion de réviser ses gammes face à une nation plus "abordable". C'est du lourd d'entrée pour Galthié et ses ouailles. Sauront-ils relever le défi sud-africain cette fois-ci et s'éviter un nouveau mal de crâne ?