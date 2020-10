Pourquoi l’Irlande est-elle prenable ce samedi pour les Bleus?

Impressionnante face à l'Italie, ce sera une toute autre paire de manches pour l'Irlande face à la France. D'autant qu'elle déplore de nombreuses absences pour le match de samedi.

On a souvent eu tendance à dire ces derniers mois que l’Irlande était une formation vieillissante, à l’instar du Pays de Galles par exemple. Et bien, sachez que ce n’est pas tout à fait vrai, ni complètement faux d’ailleurs.

Au vrai, des vieux routiers sont encore là à l’image de l’inamovible charnière Murray-Sexton, du gaucher Cian Healy (99 sélections) ou de l’option puissance des Verts CJ Stander, lui dans la force de l’âge. Or, depuis la dernière coupe du Monde soldée par une écrasante défaite en quart de finale face aux Blacks, le XV du trèfle désormais emmené par Andy Farrell a tout de même connu un certain renouveau dans son groupe. L’emblématique capitaine Rory Best a rangé les crampons, le géant Devin Toner n’est plus là et les jeunes pousses affluent dans l’Eire, à l’image de Will Connors, Hugo Keenan, Andrew Porter ou Jordan Larmour pour ne citer qu’eux.

Néanmoins, à l’aube d’affronter les Bleus ce samedi à St-Denis, les Verts devront faire face à une série de blessures pour le moins importunantes. On le sait depuis un mois environ, le terrible pilier droit du Leinster Tadgh Furlong est de nouveau en délicatesse avec un mollet et devrait donc manquer tous les matchs internationaux de l’automne. Idem pour l’explosif centre Garry Ringrose (8 essais en 29 sélections), qui s’est fracturé la mâchoire la semaine dernière face à l’Italie. Ses qualités de puncheur devraient manquer à l’attaque de l’Irlande même si la solide paire Aki-Henshaw a pour elle l’expérience et la puissance.

A l’arrière enfin, l’ultra-virevoltant numéro 15 Jordan Larmour - qui devait tenir le poste sans faille avec l’arrêt de Rob Kearney - est lui touché à l’épaule et donc remplacé par le puissant Jacob Stockdale, pas vraiment spécialiste du poste.

Des potentielles failles dans la composition

Pour les Bleus de Fabien Galthié, c’est donc peut-être le moment d’aller tester les facultés aériennes de l’habituel ailier de l’Ulster, que l’on sait fort dans le domaine dans son couloir mais avec moins de certitudes dans le fond du terrain sous la pression des troisièmes lignes adversaires. Idem en mêlée ou si l’on connaît les qualités exceptionnelles de pousseur de Porter (il fait tout de même 325 kilos en squat !), celles de son remplaçant du Connacht, Finlay Bealham, sont bien moins reconnues sur la scène internationale. Quant à Keenan à l’aile gauche, il est certes un pur joyau sans contestation possible, mais son inexpérience au plus haut-niveau et son duel face au solide Gael Fickou ne seront pas des plus simples à gérer. Dans une rencontre qui s’annonce aussi serrée, l’absence du vieux routier Keith Earls ou de Stockdale à l’aile gauche pourraient donc se faire sentir.

Enfin, même son de cloche sur le flanc de la troisième ligne, où la composition irlandaise à fait surgir deux grosses surprises dans un match à enjeu qui pourrait déterminer le vainqueur du Tournoi des 6 nations 2020. Peter O’Mahony, Josh Van der Flier ou même Jack Conan ne seront pas là : sur le banc pour le premier et carrément hors-groupe pour les deux suivants. Si les deux jeunes flankers alignés (Caelan Dorris et Will Connors) ont pour sûr de vraies qualités en conquête directe et en défense notamment comme on a pu le voir face à l’Italie, l’on se dit que l’expérience et l’abattage du capitaine du Munster par exemple dans les zones d’affrontement pourraient manquer samedi. Tout bénéfique pour les Bleus, que l’on a vu si forts lorsqu’ils se sont « énervés » face au Pays de Galles…