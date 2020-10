Pour une affaire datant de 2014, Mohamed Haouas sera convoqué en janvier

Le pilier montpelliérain du XV de France Mohamed Haouas connaît désormais sa date de convocation devant le tribunal correctionnel.

C'est une affaire datant de 2014, mais Mohamed Haouas devra rendre des comptes devant la justice. Pour rappel des faits, Momo Haouas était alors un inconnu avant de devenir le joueur qu'on connaît. Il avait été appréhendé pour des faits de cambriolages dans des bureaux de tabacde la région, et avait passé quelques jours à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone.

La justice n'oublie pas et logiquement, le pilier droit devra rendre des comptes dans peu de temps. Selon Le Figaro, Haouas aurait fondu en larmes devant ses coéquipiers en apprenant la date de sa convocation cette semaine à Marcoussis. Son avocat, Marc Gallix s'est exprimé à RMC sur l'état d'esprit de son joueur : "Il est effectivement convoqué le 29 janvier à 9h pour des faits de 2014 alors qu’il n’avait que 19 ans, a indiqué son avocat. En attendant, il a des matchs importants et a été repris en équipe de France. Je le laisse se concentrer sur l’aspect sportif et familial". Ce début de saison n'a pas été le meilleur départ pour le joueur après quelques écarts qui lui a valu une sanction financière de la part du MHR. Ce samedi face au Pays de Galles, le joueur a encore démontré ses qualités physiques et d'intelligence. Cette convocation devait arriver, et le joueur au chemin "tortueux", comme le rappelait Fabien Galthié, doit encore se concentrer sur les prochaines échéances. Cependant, cette convocation, le29 janvier 2021, interviendra quelques jours avant le début du Tournoi des 6 Nations...