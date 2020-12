Pour son ami malade, Kevin Sinfield enchaîne 7 marathons en 7 jours

L'ancien capitaine des Rhinos Leeds Kevin Sinfield a enchaîné 7 marathons en 7 jours pour la bonne cause.

Les amitiés de mentent pas et Kevin Sinfiled en est la preuve. L'ancien capitaine des Rhinos Leeds et du XIII d'Angleterre, s'est vu attribuer un défi par son ami de longue date, Rob Burrow. Mais ne croyez pas que c'est un simple pari. Il y a un an, Burrow, alors âgé de 37 ans, a annoncé qu'il était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA). C'est le nom de la maladie de Charcot, qui provoque une dégénérescence des muscles. Rob Burrow est une figure du rugby à XIII anglais. Après avoir passé sa carrière à Leeds, il prend sa retaitre en 2048 avant d'être touché quelques mois plus tard par la maladie. A l'époque, la Ligue avait multiplié les actions et opérations afin de venir en aide à l'ancien numéro 7.

Son capitaine et ami de toujours, Kevin Sinfield, a décidé de relever le défi lancé : parcourir 7 marathons en 7 jours, soit 295 kilomètres. Le tout en moins de 3 heures et 50 minutes pour chaque marathon. Le premier marathon n'a pas attiré les médias, mais rapidement, les réseaux sociaux se sont emparés de la nouvelle comme le capitaine irlandais Brian O'Driscoll : "Nous sommes avec vous Kev, par la pensée. Vous avez relevé un défi incroyable pour une belle chose". Burrow a déclaré à la BBC son amour pour son ami : "On rêve tous d’avoir un ami comme Kev. Je suis avec lui sur chacun de ses pas. Il continue à m’inspirer sans jamais vouloir céder. Je suis vraiment béni par cette amitié et par celles de mes anciens coéquipiers".

Mais le défi n'était pas que sportif. Sinfield a décidé de récolter au maximum de fonds pour la recherche sur la maladie de Charcot. Son objectif était de 77 777 £, soit 85 600 €. Mais la machine médiatique a fait son travail et Sinfield a désormais récolté plus d'2,1 millions de £ (2 311 932 €) grâce aux 60 000 donateurs sur la plateforme. Les amitiés ne mentent pas on vous dit.

Les performances :

Marathon 1 : 3h39

Marathon 2 : 3h38

Marathon 3 : 3h34

Marathon 4 : 3h44

Marathon 5 : 3h43

Marathon 6 : 3h48

Marathon 7 : 3h41

The emotional scenes in Saddleworth as Kevin Sinfield finally finished his incredible challenge of seven marathons in seven days, for @Rob7Burrow and @mndassoc.



➡️ #RunKevinRun: https://t.co/81HnTQPTiF pic.twitter.com/iytFfdg4SE — Rugby Football League (@TheRFL) December 7, 2020