Pour s’être essuyé les crampons sur les mains d’un adversaire, Hans N’Kinsi suspendu six semaines

Coup dur pour Hans N’Kinsi et les castrais. Le deuxième ligne du Castres Olympique a écopé d’une suspension de 6 semaines pour avoir volontairement écrasé la main du demi de mêlée des Ospreys, Shaun Venter.

N’ayons pas peur de le dire, le Castres Olympique a vécu un week-end des plus compliqués samedi dernier dans la Principauté galloise. Outre leur défaite sur le terrain des Ospreys (39-15) à l’occasion de la première journée de Challenge Cup, entérinant quasiment leurs chances de qualification, les Tarnais ont également dû faire face à la perte de leur deuxième ligne Hans N’Kinsi. Coupable d’avoir piétiné la main du demi de mêlée sud-africain Shaun Venter, le seconde ligne, qui a posé ses bagages dans le Tarn à l'été 2019, a été convoqué devant la Commission de discipline de l’EPCR. Et le couperet est tombé ce mercredi, six semaines de suspension pour l’ancien grenoblois. ‘’La Commission a confirmé la citation car elle a jugé que Nkinsi avait piétiné la main de Venter de manière intentionnelle et a déterminé que l'acte de jeu déloyal correspondait au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby’’ précise l’EPCR. Les castrais devront donc faire sans leur joueur jusqu’au mois de février 2021. Un coup dur pour des Tarnais qui commencent à accumuler les pépins au poste de deuxième ligne et dont le retour de Tom Staniforth touché à une cheville face à Clermont ne serait pas de trop. Pour rappel Hans N'Kinsi avait déjà était suspendu la saison dernière pour une fourchette lors du match contre Worcester.