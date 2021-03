Pour Olivier Magne, ''le Top 14 ne répond pas aux exigences du niveau mondial''.

L'ancien international tricolore, devenu consultant, s'ennuie en regardant du Top 14. Et il le fait savoir.

"Le Top 14 ne répond pas, en termes d’exigences, au niveau mondial." Les mots sont signés Olivier Magne, et pas sûr qu'ils fassent plaisir aux acteurs et décideurs du rugby français. Le niveau de la 1ère division, un long serpent de mer, et un débat déterré par l'ancien 3e ligne international, donc. Devenu consultant (ici, pour Sud Radio), celui qui a porté durant sa carrière le maillot de Brive, Dax ou l'ASM pourrait bien vite revenir sur le devant de la scène.

La Montagne révélait la semaine passée que Charly était une piste étudiée par le club jaunard, à la recherche d'un successeur pour Franck Azéma. Mais vu son opinion sur le Top 14, a-t-il vraiment envie de revenir au Michelin pour entraîner Clermont ? "L’idée, c’est de rendre le jeu attractif et spectaculaire, explique-t-il à Sud Radio, ce qui permettrait à nos jeunes de s’identifier aux joueurs qui font ce jeu, à une identité de jeu qui est propre au jeu français, à un championnat spectaculaire et qui permet d’être attractif."

Magne va ensuite plus loin, relançant une nouvelle fois la comparaison Top 14 / Super Rugby :

Quand on voit la qualité du jeu proposé en Super Rugby, c’est tout simplement exceptionnel. Vous vous mettez devant l’écran et vous avez envie de jouer à ce jeu, tout simplement. Je n’ai pas envie de me faire ch* devant la télé en regardant un match de Top 14.

Et entraîner, pour changer tout ça, ça lui dirait ?

Et aussi :

TRANSFERT. L'ouvreur irlandais JJ Hanrahan jouera à l'ASM Clermont Auvergne l'an prochain