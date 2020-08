Port du masque généralisé à Toulouse : grosse désillusion pour le Stade

C’est une désillusion pour le club de la Ville rose, avec l’obligation du port du masque à Toulouse, les espoirs d’accueillir plus de 5000 spectateurs partent en fumée.

Didier Lacroix, le président du club, n’avait que ça en tête : obtenir une dérogation préfectorale afin d’augmenter la jauge de spectateurs, qui est aujourd'hui fixée à 5000 personnes, pouvant assister à un match comme on a pu le voir au Puy du Fou. Mais avec l’obligation du port du masque étendue à toute la ville à partir de vendredi, cette dérogation semble impossible à obtenir. Dans une conférence de presse en date de ce mercredi, le préfet de Haute Garonne a précisé ses intentions : "Je n'ai pas l'intention d'autoriser de dérogation pour les rassemblements de plus de 5.000 personnes. Ce serait absolument incohérent avec la mesure que je prends aujourd’hui."

Il n’y aura donc évidemment pas plus de 5000 spectateurs samedi soir pour l’ouverture de la saison de Ligue 2 de football contre Dunkerque. Idem pour le match du Stade Toulousain face à La Rochelle, le 12 septembre à Ernest Wallon. Mais surtout pour le quart de finale de Champions Cup contre l’Ulster le 20 septembre. 30 000 billets avaient déjà été vendus. Reste à savoir comment les 5 000 supporters vont être sélectionnés et qui seront les 25 000 recalés. C’est surtout un énorme coup dur pour les finances du club. En effet, le modèle économique des clubs de rugby se tournent énormément vers la billetterie et les recettes des matchs. Début juillet, Didier Lacroix expliquait qu’à « huis clos, son club avait une espérance de vie de 40 jours ».

Dans un communiqué publié mercredi soir, le club « prend note de la décision du préfet » en précisant : « Nous poursuivons nos échanges avec la Préfecture et avons d’ores et déjà pris date dans les prochains jours avec M. le Préfet et ses équipes afin de présenter toutes les garanties nécessaires et tous les protocoles de sécurité sanitaires sur lesquels le club s’engagera pour chacun de ses événements. Le Stade Toulousain respectera et accompagnera, comme toujours, les attentes des autorités dans un dialogue respectueux et une collaboration de tous les instants afin de retrouver l’ensemble de ses spectateurs dans les meilleurs délais ».