POINTS FORTS, PRONOS, POINTS FAIBLES, TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA POULE B DE L'IRLANDE ET L'AFRIQUE DU SUD

Si vous ne connaissez pas bien la poule de l'Irlande durant le Mondial, voici un petit coup de projecteur sur chacune des équipes afin de vous aider.

IRLANDE : 1ʳᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : quart de finaliste en 1987, 1991, 1995, 2003, 2011, 2015 et 2019.

POINT FORT : SUR UNE BONNE SÉRIE

Récent vainqueur du Tournoi des 6 Nations, et du XV de France, l'Irlande reste une des équipes favorites pour remporter le sacre mondial. Les hommes en verts agissent en véritable rouleau compresseur et semblent être rodés à merveille. En plus de cela, le maître à jouer, sera de retour pour la dernière compétition de sa carrière.

POINT FAIBLE : LA MALÉDICTION ?

Malheureusement, jamais le XV du Trèfle n'a réussi à dépasser le stade des quarts de finale en Coupe du monde. Lors de chaque édition, ou presque, les spécialistes annoncent l'Irlande parmi les candidats sérieux pour la victoire, mais rien n'y fait. En 2019, les Irlandais avaient terminé deuxième de leur poule, derrière le Japon, et avaient donc perdu face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale.

NOTRE PRONO : 1ʳᵉ PLACE DU GROUPE.

Nous voyons l'Irlande battre l'Afrique du Sud, et l'Écosse ne représente pas une menace assez grande pour les champions d'Europe en titre.

AFRIQUE-DU-SUD : 4ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Palmarès : 3 titres en 1995, 2007 et 2019

POINT FORT : UNE MÊLÉE HORS NORME

On le sait, le pack de l'Afrique du Sud est sans contestation possible, le plus puissant du monde à l'heure actuelle. Des éléments individuels sont au service du collectif, et sont implacables en conquête. Déjà en 2019, les avants sud-africains avaient surclassé ceux des autres nations, impressionnants en ballons portés après des touches proches des lignes.

POINT FAIBLE : UNE LISTE INTRIGANTE

Après l'annonce de la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, beaucoup d'interrogations ont été posées sur la table. Premièrement, le sélectionneur a opté pour un seul numéro 10 de formation, durant toute la compétition, ce qui peut paraître comme de la folie. Ensuite, pas moins de quatre numéros 9 ont été conviés, un peu trop non ? Si devant l'équipe sud-africaine fait peur, derrière, des joueurs vieillissants et en manque de performance ont été choisis. La ligne de trois-quarts est clairement un point faible pour eux.

NOTRE PRONO : 2ᵉ PLACE DU GROUPE.

Les Springboks s'inclineront d'un rien face à l'Irlande selon nous, mais remporteront tous les autres avec une facilité déconcertante.

ÉCOSSE : 5ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : demi-finale en 1991, 4ᵉ.

POINT FORT : JEU DE MOUVEMENT

Qu'on se le dise, le XV du Chardon a fait d'énormes progrès cette dernière décennie, et rivalise maintenant à armes égales avec les meilleures nations européennes. Ces deux dernières années, l'Écosse semble même avoir doublé le Pays de Galles, qui se montre vieillissant. Cette nette amélioration est due au beau jeu de mouvement mis en place par l'Écosse, qui n'hésite pas à jouer crânement sa chance, tout moment du match. Nous connaissons tous le magicien qui est à l'ouverture de cette équipe. Laquelle possède également d'excellents ailiers qui se proposent régulièrement dans la ligne. Lors du dernier Tournoi, l'Écosse a prouvé sa valeur, comme lors du match face à la France, avec une victoire 25-21.

POINT FAIBLE : LE MANQUE DE PROFONDEUR DE BANC

L'Écosse, malgré d'excellents titulaires, ne possède pas le même vivier de talents que l'Afrique du Sud ou que l'Irlande. Bien souvent, les remplaçants ne sont pas à la hauteur des titulaires, ce qui peut leur faire défaut lors d'une telle compétition.

NOTRE PRONO : 3ᵉ PLACE DU GROUPE.

L'Écosse devrait assumer son statut face à la Roumanie et aux Tonga. Néanmoins, face aux deux ogres de la poule, ce sera bien différent. Avec deux défaites accrochées selon nous.

TONGA : 15ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : phases de poule

POINT FORT : LA LIGNE DE TROIS QUARTS

Les Tonga, à l'image de leurs homologues fidjiens, possèdent des joueurs extraordinaires dans la ligne de trois-quarts. Bien souvent d'origine néo-zélandaise, mais avec des liens tongiens, ces joueurs évoluent alors pour les rouge et blanc, après (parfois) des sélections chez les All Blacks. En cette année particulière, les Tonga ont une des meilleures paires de centres de la Coupe du monde ! D'ailleurs, ces derniers restent sur une belle victoire 28-3 face au Canada.

POINT FAIBLE : UN MANQUE DE RÉSERVOIR CRIANT

Comme souvent avec les « petites nations » coriaces, elles manquent souvent de profondeur de banc et d’effectif. Néanmoins, les Tonga sont une nation connue et reconnue du paysage rugbystique mondial, avec des joueurs extraordinaires qui évoluent dans nos championnats. En revanche, ces individualités ne sont pas une généralité et la formation reste encore en cours de développement dans ce pays. Le rugby n'est qu'un jeu, et le professionnalisme n'a pas encore touché cette nation.

NOTRE PRONO : 4ᵉ PLACE DU GROUPE.

Grâce à une victoire sur la Roumanie. Emmenée par ses "All Blacks", on voit bien les Tonga faire à nouveau parler d'eux en bien cette année.

ROUMANIE : 19ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : phases de groupes

POINT FORT : L'EXPÉRIENCE DU MONDIAL

En toute honnêteté, difficile de trouver de véritables points forts à cette équipe roumaine, même si elle possède quelques joueurs intéressants évoluant notamment dans les échelons professionnels en France. Ce qu’on pourrait lui accorder ? Une forme d’expérience en Coupe du monde, elle qui n'a manqué qu'une seule édition depuis 1987, en 2019, à cause d'un joueur non éligible. Là, elle tentera désormais de remporter son sixième match, après de belles victoires contre les Fidji (1991), la Namibie (2003) et le Canada (2015).

POINT FAIBLE : UN FAIBLE VIVIER

On l'a évoqué plus haut, mais la Roumanie reste une nation mineure du rugby dans le monde, avec un vivier faible de joueurs professionnels. Bien que des éléments d'autres origines forment cette équipe, plus de la moitié de la sélection n'est pas professionnelle, ce qui handicapera certainement l'avancée dans la compétition.

NOTRE PRONO : 5ᵉ PLACE DU GROUPE.

Il en faut bien et cette année encore, la Roumanie ne remportera aucun match selon nous.

