Plusieurs membres du Comité directeur inquiets par l'arrivée d'un fonds d'investissement dans le Tournoi

Le rachat d'une part des droits commerciaux du Tournoi des six nations par le fonds d'investissement CVC Capital Partners n'est pas du goût du tout le monde.

La FFR approuve le partenariat de CVC avec le 6 Nations dans une version ''light''L'éventuel rachat d'une part des droits commerciaux du Tournoi des six nations par le fonds d'investissement CVC Capital Partners n'est visiblement pas du goût de tout le monde en France. Et ce alors que le Comité directeur de la FFR a approuvé de son côté un projet de partenariat light. Le Monde se fait l'écho ce mardi d'une lettre envoyée au ministère des Sports par plusieurs membres de l'opposition dont Florian Grill, battu à la présidence de la Fédération par Bernard Laporte. Lequel est favorable au partenariat. Ces neuf membres ont exprimé leurs inquiétudes et demandent une "enquête conjointe sur ce fonds, à la fois par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et par l’inspection générale des finances." Pour l'heure, les autres fédérations du Tournoi n'ont pas encore donné leur aval pour valider ce rachat. Et cela, pourrait prendre plus de temps que prévu d'autant que ces membres du comité directeur aimerait que la FFR demande l'avis des clubs amateurs via un référendum car ils estiment que ça les concerne. Ces derniers n'auront cependant pas accès aux documents confidentiels.