La FFR approuve le partenariat de CVC avec le 6 Nations dans une version ''light''

Le comité directeur de la FFR s'est prononcé sur l’approbation du projet de partenariat entre le Comité des 6 Nations et l’investisseur en capital CVC Capital Partners.

Les All Blacks bientôt rachetés par les Américains ? C'est la news WTF du jourLes fonds d'investissement s'intéresse de plus en plus au rugby. Cette semaine, c'est Silver Lake qui a fait la une en raison de son possible rachat d'une partie des droits d'images et commerciaux des All Blacks. En Europe, l’investisseur en capital « CVC Capital Partners » a des vues sur ceux du Tournoi des 6 Nations depuis plus d'un an maintenant. Avec la crise sanitaire et économique, les discussions avaient ralenti. Mais elles semblent avoir repris. Ce samedi, le Comité directeur de la FFR s'est réuni de façon dématérialisée pour se prononcer "sur l’approbation du projet de partenariat". Ce dernier, dit light (pour léger), prévoit "le paiement de 305 millions de livres, c’est-à-dire de 360 millions d’euros, en cinq annualités, pour sa participation au capital de la société gérant les droits du Tournoi des Six Nations et de la Tournée d’automne."



Une somme à laquelle pourrait s'ajouter près de 70 millions si certains objectifs de performance sont réalisés aux termes des exercices 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Si la FFR a approuvé ce projet light, ses homologues du Tournoi doivent encore en faire de même. Si c'est le cas, CVC deviendrait le 7e partenaire du Tournoi des 6 Nations et des Tournées d’automne. "Cependant, le Conseil des Six Nations restera l’unique responsable des aspects sportifs et réglementaires de l’organisation des compétitions", précise le communiqué. Face aux difficultés financières nées de la crise du Covid-19, cet intérêt ne pouvait être ignoré par les fédérations. "Il est de notre responsabilité de trouver des solutions et d’offrir un avenir au rugby français et européen."