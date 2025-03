Rugby 25 : Le jeu de rugby le plus complet de l'histoire est enfin arrivé !

Rugby 25 frappe fort ! Avec plus de 140 équipes officielles et un gameplay peaufiné, il vous attend sur toutes les plateformes pour une mêlée virtuelle intense.

Les amoureux du rugby vont pouvoir enfiler le maillot et chausser les crampons : Rugby 25, le jeu de rugby le plus abouti à ce jour, est disponible depuis le 13 février 2025.

Disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, cet opus promet de plonger les joueurs en plein coeur du combat, entre percées tranchantes et mauls rugueux.

Un contenu sous licence inédit

Avec plus de 140 équipes internationales sous licence, Rugby 25 nous propulse dans la mêlée avec une richesse jamais vue. On retrouvera les plus grands championnats comme le Top 14, la Pro D2, la Premiership.

Et pour la première fois, près de 120 équipes féminines fouleront la pelouse, dont les Black Ferns et les Wallaroos, sans oublier l'équipe de France. Cerise sur le gâteau, des enceintes mythiques telles que Twickenham, le Stade de France ou encore le Cardiff Arms Park accueilleront les joutes les plus disputées.

Les bonnes vieilles passes après contact et les relances de 80 mètres, on veut du spectacle !

Big Ant Studios a mis l’accent sur le réalisme avec l’utilisation de la photogrammétrie, permettant de représenter fidèlement des joueurs comme Damian Penaud ou encore Marcus Smith et bien sûr Antoine Dupont. Déblayages, plaquages, mêlées, chaque phase de jeu a été travaillée pour retranscrire l’intensité et la technicité du rugby.

Des modes de jeu pour tous les profils

Que vous soyez un adepte du jeu en solo ou un féru de défis en multi, Rugby 25 a de quoi ravir tous les fans. Le mode "Academy" offre la liberté de façonner votre joueur, de bâtir votre équipe de rêve, voire de personnaliser votre stade. Le mode carrière, lui, permet de peaufiner les stratégies, gérer les rotations et viser le Brennus.

Créer mon club et mon stade ? Je signe direct !

Développé par les Australiens de Big Ant, Rugby 25 reprend le flambeau après Eko Software avec une ambition clairement affichée : "Créer un jeu de rugby, c'est une passion, confie Ross Symons, PDG du studio. Nous voulons offrir une expérience immersive et fidèle aux valeurs du rugby."

Prêts pour le coup d'envoi ?

Avec ses nombreux modes de jeu, son contenu étoffé et son gameplay exigeant, Rugby 25 s'impose comme le jeu que tous les mordus du ballon ovale attendaient. Rendez-vous sur console ou PC pour une mêlée numérique d'anthologie !