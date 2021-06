Plan anti-covid, relégation, 14 clubs : l’Angleterre révolutionne son rugby !

C’est ce qu’on peut appeler un ménage de printemps. Les anglais ont juste quelques semaines de retard. Ce mardi 29 juin, la haute autorité du rugby d'outre-Manche a annoncé, via un communiqué, modifier la structure de son monde professionnel au travers d’un “plan de rétablissement Covid”. En conséquence, la première division anglaise passera à 14 clubs à compter de la prochaine saison. Les Saracens qui ont obtenu leur retour en Premiership devraient donc être rejoints par les autres finalistes, les Ealing Trailfinders. La décision avait déjà été prise qu’aucun club professionnel ne serait relégué au terme de la saison actuelle.

The RFU Council has voted in favour of a range of structural changes to improve the financial stability and sustainability of professional rugby.



They include the expansion of @premrugby to 14 clubs and a temporary pause on relegation.



