PHOTO. 4 ans après et à 10 000km de leur rencontre, ces deux cracks absolus se retrouvent en Top 14

Raffaele Costa Storti et Santiago Arata se sont retrouvés ce week-end en Top 14. Mais d'où se connaissent ces deux joueurs originaires de villes distantes de près de 10 000km ?

Sacré baptême du feu ! Pour sa toute première en Top 14, après avoir trépigné d’impatience sur le banc du Stade Français depuis le début du mois de septembre, Raffaele Costa Storti aura donc connu une après-midi contrastée.

Car si son équipe en a pris 35 à l’extérieur et enchaîné une nouvelle désillusion, lui fut l’une des rares éclaircies dans la pénombre parisienne. En témoignent ses 145 mètres parcourus ballon en main (meilleur total du match) parmi lesquels près de 80 sur son essai exceptionnel, façon grand finisseur.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2

Une réalisation à faire le tour des réseaux sociaux - combo interception, petit par-dessus puis "cul" sur le dernier défenseur - qui permis en tous cas aux hommes en rose de sauver l’honneur (35 à 13). Quelques minutes seulement avant que le Portugais aux 31 essais en 31 matchs de ProD2 n’aille retrouver un bon copain : Santiago Arata.

Mais alors d’où ces deux grands talents se connaissent-ils, l’un provenant de Lisbonne quand l’autre a quitté son Montevideo natal il y a 4 ans pour rejoindre la France ? Eh bien de l’Uruguay, justement !

En 2020, la première franchise professionnelle uruguayenne va pour intégrer une compétition que l’on annonce florissante pour l’avenir : la super liga americana. Après un Mondial U20 B exceptionnel quelques mois plus tôt, Costa Storti est repéré et a l’opportunité d’aller y jouer avec son grand ami Jeronimo Portela. Il débarque à Peñarol, dans la capitale Uruguayenne, et s’éclate pendant quelque temps.



"L’Uruguay, c’était super ! Un peu court évidemment, mais le peu de temps que j’ai passé là-bas était super bien. Sans le Covid, je pense qu’on aurait fait une très bonne saison avec Penarol. On avait une bonne équipe, de bons joueurs, et l’ambiance était sympa", nous disait en début d'année au moment d'évoquer ses souvenirs.

S’il n'a le temps de disputer qu'une seule rencontre avec sa nouvelle équipe, avant que la saison soit interrompue en raison de l’apparition du Covid, il aura en effet rencontré et sympathisé avec le joueur montant du pays : Santi Arata.

Qui, 6 mois plus tard, débarquerait en France sur conseil d’un certain Rodrigo Capo Ortega. Comme on se retrouve…