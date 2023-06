Phases finales. TOP 14. Matthieu Jalibert vs Antoine Hastoy : un duel de maestros aux multiples enjeux

Samedi, le Stade Rochelais affronte Bordeaux en demi-finale de Top 14. Une rencontre qui sera le théâtre d'un duel alléchant : Matthieu Jalibert face à Antoine Hastoy.

Forcément, qui dit demi-finale de Top 14, dit de nombreux duels tous plus alléchants les uns que les autres. Et parmi eux, celui entre les ouvreurs de chaque formation : Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy. En grande forme ces derniers temps, les deux hommes auront un énorme rôle à jouer ce samedi. À commencer par le joueur de Bordeaux, excellent face au LOU la semaine dernière (avec notamment un essai en début de rencontre). Certainement accompagné de Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, qui est d'ailleurs l'un des Bordelais les plus décisifs cette saison, sera surveillé de très près par la défense rochelaise. Excellent attaquant, l'ouvreur de 24 ans devra néanmoins se méfier de la redoutable troisième ligne du Stade Rochelais, qui ne lui fera pas de cadeaux. D'ailleurs, la bonne performance (ou non) de celle-ci aura une importance capitale samedi. Car si l'UBB a réussi à se défaire de Lyon grâce au courage des 23 joueurs qui ont pris part à la rencontre, ce fut également grâce aux exploits personnels de ses facteurs X. Et parmi eux, le numéro 10 natif de Saint Germain-en-Laye, impliqué directement sur 2 des 4 essais de son équipe.

RUGBY. Jalibert, Tambwe, Bielle-Biarrey, qui est le vrai facteur X de l’UBB pour les phases finales de Top 14 ?Mais voilà, face à lui, Matthieu Jalibert aura un sacré client : Antoine Hastoy. Arrivé cet été en provenance de Pau, celui-ci s'est tout de suite adapté au collectif rochelais. Auteur de plus de 300 points cette saison, Hastoy est avant tout le maître à jouer de son équipe. Très souvent juste dans ses prises de décisions, ce dernier sait parfaitement analyser les défenses adverses, ce qui lui permet de faire jouer dans les espaces libres. Une qualité primordiale lors de la campagne européenne de La Rochelle. Autrement dit, le duel qui se profile samedi s'annonce passionnant, entre deux joueurs qui n'hésiteront pas à relancer de leur camp si cela est nécessaire. De plus, les deux hommes s'affronteront également sur une autre bataille à distance : celle du jeu au pied. Car même si Maxime Lucu fut chargé de prendre les points pendant une bonne partie de la saison, c'est bel et bien Jalibert qui a buté face à Lyon le week-end dernier. Vous l'aurez compris, la prestation des deux hommes sera à suivre attentivement, et nul doute que ces dernières auront un impact non négligeable sur le résultat final.

XV DE FRANCE. Sur un nuage, Hastoy peut-il passer devant Jalibert dans la hiérarchie des 10 ? Un duel pour désigner le remplaçant de Ntamack ?

Forcément, ce duel Jalibert vs Hastoy nous questionne sur la hiérarchie des 10 en équipe de France, et ce même si les principaux concernés ont la tête au Top 14. Car oui, comme vous le savez, la Coupe du Monde arrive (très) vite. Et au vu de la saison d'Antoine Hastoy, il est loin d'être idiot de penser que le Rochelais à l'étoffe pour passer devant Matthieu Jalibert. ''Remplaçant officiel'' de Romain Ntamack depuis le début du mandat de Fabien Galthié, le Bordelais a connu plusieurs blessures ces derniers mois, là où Hastoy n'a cessé de briller avec son club. Néanmoins, Matthieu Jalibert, qui a disputé 3 rencontres lors du dernier Tournoi (pour un bilan mitigé), a tout de même l'avantage d'avoir une expérience internationale bien supérieure à celle d'Hastoy. De plus, le joueur de l'UBB semble retrouver son meilleur niveau actuellement, et forme une charnière remplaçante idéale avec son compère Maxime Lucu. Autrement dit, l'on pourrait penser que Jalibert garde une longueur d'avance pour l'heure. Reste à voir si Antoine Hastoy, à travers cette rencontre notamment, peut encore faire pencher la balance en sa faveur, lui qui fait l'unanimité au sein des supporters de son club. D'ailleurs, de plus en plus de personnes veulent voir Fabien Galthié laisser sa chance à l'ancien joueur de Pau. Et quand on regarde plus près les performances de ce dernier cette saison, on ne peut que très difficilement les contredire...