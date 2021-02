Personne n'en parle... mais le Racing 92 s'est gentiment invité sur le podium du Top 14

Ce vendredi soir, le Racing 92 accueille Castres en ouverture de la 17e journée de Top 14. Un match qui pourrait permettre aux Franciliens d'être leaders du Top 14.

Sans faire autant de bruit dans les médias que le Stade Toulousain, et dans une moindre mesure que le Stade Rochelais, le Racing 92 s'est invité sur le podium du Top 14. A l'orée de cette 17e journée, les Racingmen pointent à seulement trois longueurs des Haut-Garonnais et comptent le même nombre de points que les Maritimes. On rappellera cependant que les Toulousains et les Rochelais ont un match en retard à jouer... l'un face à l'autre. En attendant ce choc de haut de tableau programmé la semaine prochaine, les Franciliens pourraient bien s'inviter sur l'une des deux premières places. Eux qui avaient été leaders du championnat au soir de la 2e journée après des succès à Lyon et contre Montpellier. Un rang qu'ils ont perdu notamment à cause d'un revers à la maison face à Toulouse ainsi qu'à La Rochelle. Mais ce qui leur a coûté de précieux points dans la course aux demi-finales, ce sont ces deux défaites à la maison consécutives lors des réceptions de Toulon puis de l'UBB. Sans cela, ils seraient classés bien plus haut. Ils ont rectifié le tir depuis en l'emportant face aux Rochelais et aux Lyonnais. Ce vendredi, ils ont l'occasion d'enchaîner sur un troisième succès avec la venue des Castrais. Lesquels leur avaient tenu tête 28 à 26 en octobre dernier avant de connaître une première partie de saison compliquée qui les a vu occuper une place de relégable avant de se donner un peu d'air au classement. Le tout, à la faveur de beaux succès en déplacement à Pau, Montpellier ou encore à Lyon. Avant cela, les Tarnais avaient dominé les Agenais chez eux et tenu les Toulousains en échec à l'automne, 16 partout. Autant dire que les Franciliens sont prévenus.

Pourtant, et c'est presque un comble pour une équipe qui a remporté quatre matchs à l'extérieur, Castres marque très peu de points hors de ses terres. Seulement 14,67 pour 1,22 essais marqués en moyenne sur 9 matchs selon les Stats de Phil. C'est moins que la lanterne rouge agenaise (14,86 pts). Feront-ils mieux à la Paris La Défense Arena ? Une pelouse qui voit en moyenne les adversaires du Racing franchir la ligne de craie plus de fois par rencontre et inscrire près de 23 points. Mais qui voit également ses habitués produire de belles actions et marquer 3,44 essais par match. Ainsi le Racing 92 est derrière Toulouse, l'ASM et l'UBB la quatrième meilleure attaque à domicile du championnat. En termes de points, le demi de mêlée Maxime Machenaud a pesé lourd avec 141 unités inscrites, en partie grâce à ses 37 pénalités. Au niveau des essais, c'est un ailier qui caracole en tête, Donovan Taofifenua. Notez que son dauphin se nomme Teddy, non pas Thomas mais Baubigny, le talonneur. Auteur la semaine passée d'une très belle interception lors du succès à l'arrachée face à Lyon. On rappellera cependant que le même jour, Urdapilleta claquait 33 points avec le CO face au MHR pour un record de points. Ce qui promet un beau spectacle ce vendredi soir. Top 14. Un Urdapilleta record permet à Castres d'enfoncer un peu plus Montpellier ! [VIDEO]