Top 14 - Paul Goze optimiste après la réunion avec le gouvernement

Le patron de la ligue a participé à une réunion à Matignon en compagnie de quatre présidents de clubs et de Jean Castex afin d’évoquer les aides que peut leur proposer l’État.

Sur les ondes de France Bleu La Rochelle, Le président de la LNR Paul Goze assure que le gouvernement va aider les clubs du Top 14 pour compenser leurs pertes financières : "Parmi les hypothèses qui ont été évoquées, l’exonération de charges en est une. D’autres hypothèses ont été proposées et là un groupe de travail va se mettre en place avec les services des ministères pour trouver la meilleure des solutions pour pallier ce manque de trésorerie. Sur le fond, le problème a été traité ". Cependant, il précise que la forme du problème n’a pas été actée : "Nous avons proposé l’exonération des charges sociales, nous avons aussi proposé des indemnisations par rapport à des péréquations sur le nombre de spectateurs dans les stades par rapport à celui que les clubs ont en moyenne en règle générale. Donc tout ça va être travaillé et nous allons trouver une solution."





Chez Sud Ouest, Bernard Pontneau, président de Pau confie avoir apprécié cette réunion où il a senti une volonté de part et d'autre de trouver des solutions : "Il y a, de leur part, une vraie volonté d’aider les spectacles vivants, dont le sport fait partie. Maintenant, on va s’atteler à continuer à travailler ensemble." Et d'ajouter : "Il n’y a pas eu de promesses, ni d’un côté, ni de l’autre. Matignon connaît notre agenda, le cabinet du Premier ministre est conscient de l’urgence de la situation vis-à-vis de la trésorerie des clubs. "



Paul Goze et consort sont donc sorti confiant et rassuré de cette entrevue et assure que l’État a entendu leur demande et qu’il va faire un geste financier : "Le but était de bien-être sûr que les pouvoirs publics aient entendu notre demande et qu’ils nous suivraient là-dessus."