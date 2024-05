PARIS SPORTIFS RUGBY. Toulouse enfonce Montpellier, Clermont enchaîne contre Castres, nos pronos et cotes du week-end

Toulouse, avec seulement trois points d'avance sur Paris, affronte Montpellier. Ce choc des extrêmes pourrait bien réserver des surprises. Ne ratez pas les enjeux et les cotes de cette rencontre.

Choc des extrêmes ou presque ce samedi entre Montpellier, 13e, et Toulouse, leader du championnat. En dépit de sa position au classement, c'est une rencontre que les rouge et noir ne veulent pas perdre. Ils ne possèdent que trois longueurs d'avance sur Paris. Et veulent conserver ce premier rang.

De plus, il leur est important de conserver une bonne dynamique avant la finale de la coupe des champions face au Leinster. La pression est cependant sur les épaules de Cistes qui n'ont presque pas le droit à l'erreur en cette fin de saison. A sept longueurs de la 12e place, ils n'ont qu'un objectif, la victoire. Attention au trop-plein d'envie qui pourrait leur être préjudiciable face à une équipe toulousaine remaniée mais compétitive.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès de Toulouse à Montpellier est à 3,05

Fort de son succès à Perpignan, Clermont accueille des Castrais revanchards. Les Tarnais n'ont pas oublié la victoire 23 à 20 à l'aller. Une rencontre qui date seulement de janvier dernier. Autant dire que l'amertume de ce revers à la maison est encore bien présent chez les visiteurs. Ces derniers ont eu chaud la semaine passée lors de la venue de Montpellier.

Mais ils sont toujours en course pour la qualification à la 8e place. Un rang que vise justement Clermont afin de se qualifier pour la coupe des champions cup. Au classement, seuls trois points séparent les deux formations. Et un succès des Auvergnats pourrait rebattre les cartes en cette fin de saison.

La cote à suivre : cote à 3,50 pour un succès de Clermont de 8 à 14 points.

Bayonne vs Perpignan

Ces deux équipes sont sur une trajectoire totalement différente. Alors que les Basques enchaînaient les défaites, les Catalans relevaient la tête avec la manière avec cinq succès de rang. Une série qui a pris fin la semaine passée face aux Clermontois. Néanmoins, les Usapistes restent en course pour la qualification dans un championnat toujours aussi serré.

Les Bayonnais ont longtemps été dans cette course. Mais ils ont fini par entrer dans le rang. Le succès glané face aux Racingmen la semaine passée à Auxerre pourrait presque avoir été décisif pour le maintien. Lequel pourrait même être acquis ce week-end selon les résultats des autres rencontres. On ne voit d'ailleurs pas les Basques laisser filer cette partie.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, cote à 2,25 si Bayonne gagne d'au moins 15 points

