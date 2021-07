OFFICIEL. Pro D2. Le calendrier des oppositions pour la saison 2021/2022 dévoilé

La Ligue nationale de rugby a dévoilé ce jeudi le calendrier des oppositions de Pro D2 pour la saison 2021/2022. Bayonne et Agen s'affrontent d'entrée.

Qui succédera à l'USAP ? Agen et Bayonne vont-ils remonter directement en Top 14 ? Le calendrier des oppositions de la saison 2021/2022 de Pro D2 a été dévoilé ce jeudi. L'exercice débutera le 27 août avec notamment un derby entre Grenoble et Oyonnax. Les Bayonnais et les Agenais croiseront le fer également avec l'objectif de truster les premières places du classement de deuxième division. Le promu narbonnais jouera son premier match à la maison contre Mont-de-Marsan tandis que Bourg-en-Bresse recevra Montauban. La dernière journée de la saison régulière aura lieu le week-end du 14 mai tandis que la finale de PRO D2 est programmée le week-end du 4 juin.

Les matchs de la phase retour.