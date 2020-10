Nouvelle-Zélande - Le mystère Liam Squire

Joueur spectaculaire à l’apparence singulière, garçon souriant et pourtant emplit de démons, Liam Squire est une énigme à lui seul.

C’est l’un des feuilletons qui a alimenté les choux gras de la presse néo-zélandaise et au-delà l’an passé. Qu’à réellement poussé Liam Squire à décliner la sélection NZ en vue du Rugby Championship 2019 et du Mondial nippon, lui, le premier homme à refuser l’appel du maillot noir depuis un certain Brad Thorn en 2001, alors que celui-ci, tout juste arrivé du XIII, était encore indécis sur son avenir à XV dans l’archipel kiwi ? Après un an de silence radio, son futur pourrait tout de même s’inscrire à nouveau du côté des Highlanders.

Liam Squire - ''Pour moi, la santé mentale est beaucoup plus importante que de jouer au rugby''