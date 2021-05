Nationale. Les 4 candidats à la montée en Pro D2 enfin connus

La Nationale va prendre fin sur une dernière journée qui attribuera les affiches des demi-finales, ce dimanche !

Ce week-end avait lieu les matchs en retard de Nationale et les résultats ont suivi la logique. Le classement final est déjà scellé et on connaît désormais les quatre candidats à la montée en Pro D2. Il reste tout de même une 26e et dernière journée pour le week-end de Pentecôte.

Si les trois premières places étaient assurées avec le leader Bourg-en-Bresse (70 points), Nice (64 points) et Albi (63 points), la 4e place n'était pas encore attribuée. Il fallait se rendre du côté de Massy vs Narbonne pour voir le match le plus important de cette journée. C'est finalement Narbonne qui s'est imposé sur le score de 18 à 16 en assurant une qualification en demi-finale. Cependant, il faudra attendre la dernière journée pour connaître les affiches de ces demi-finales puisque le second, le troisième et le quatrième sont seulement à une place d'écart. Albi se rendra à Massy qui voudra bien terminer sa saison. Nice recevra Dijon (10e) tandis que Narbonne ira chez le leader Bourg-en-Bresse. La meilleure place sera visée par ces trois clubs et cette dernière journée de Nationale sera trépidante. Rendez-vous dimanche 23 mai à 15h30 pour suivre tous les matchs.