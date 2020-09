Nationale - Dans l’anonymat, le championnat a commencé

C’était un des feuilletons de l’été, la création de cette « Pro D3 » à mi-chemin entre la Pro D2 et la Fédérale 1. Si le championnat a depuis bel et bien vu le jour, sa médiatisation laisse à désirer.

Crée pour obtenir une compétition plus nivelée et une homogénéisation du championnat, la Nationale devait aussi garantir d’avantage de visibilité aux principaux acteurs. Et remettre en lumière les clubs historiques du rugby français, qui ont petit à petit sombré avec l’avènement du professionnalisme : Tarbes, Dax, Narbonne, pour ne citer qu’eux. Présentée comme « un tremplin vers l’élite » et l’antichambre du rugby professionnel, la Nationale a pourtant débuté il y a deux week-ends, dans l’anonymat le plus complet. Certains amateurs de rugby n’étant même pas au courant qu’une nouvelle compétition était née durant l’été..

Le calendrier 2020/2021 complet de la Nationale dévoilé !



Pourtant ce championnat semble plein de promesses. Après 2 journées, le leader n’est pas vraiment celui sur qui on aurait misé. Le RC Aubenas tient la corde avec ses deux victoires contre Chambéry et Suresnes, même si ses deux succès ont été réalisé à domicile. Les Ardéchois se partagent le fauteuil avec Bourg-en-Bresse, à huit points également (mais derrière au goal-average), qui s’est imposé ce week-end à Cognac et qui avait disposé de Blagnac la semaine précédente, à la maison.

La grosse surprise de ce début de saison, c'est sûrement Massy, un des favoris, qui reste sur 2 défaites en 2 matchs face aux Tarbais et à Chambery. Ce week-end, les franciliens recevront Aubenas pour un des chocs de cette troisième journée. Face au leader, les Massicois tenteront de lancer leur saison.

Des bastions historiques, un recrutement alléchant, à l’image de la signature de Lionel Mapoe au Stade Niçois, un début de saison surprenant, voilà ce qui pourrait être la recette d’une formule qui marche. Pourtant les diffuseurs TV ne semblent pas se battrent pour s’approprier les droits.

Mais où en est la diffusion ?

La Chaine L’Equipe, qui était pressentie pour diffuser la compétition, semble s’être un peu rétracté. Toujours propriétaire jusqu’en 2021 des droits de la Fédérale 1, elle a essayé de renégocier le contrat pour pouvoir proposer à la place la Nationale, mais rien de concluant. Surtout que la chaine a récemment acquis les droits de la Jeep Élite, la première division française de basket, auquel il faudra donc trouver également une place dans la grille TV.

Entre-temps, la LNR a également renégocié les horaires de ces matchs avec Canal +. Dorénavant la chaine cryptée diffuse une affiche le dimanche soir et une le vendredi soir. Un changement qui a pu perturbé la Chaine L’Equipe, qui diffusait initialement la Fédérale 1 le vendredi soir en prime-time car la « case rugby » était vide. Le dimanche soir, qui aurait pu être une solution de repli, est lui aussi maintenant occupé avec la fuite du football sur Téléfoot, et le remplacement de « l’affiche du dimanche soir » par la balle ovale. L’hypothèse de jouer en semaine avait par un temps été envisagée, mais les joueurs n’étant pas tous professionnels, cette solution est vite tombée à l'eau.

Un véritable casse-tête qui pénalise pour l’instant les clubs de Nationale, à qui l’ont avait presque promis des « droits telés », et donc un apport finacier non négligeable. Eux qui ont subi de plein fouet la crise du Covid-19 espèrent désormais un plus gros écho médiatique. Et nous, supporters, ne seront sûrement pas contre.