Le calendrier 2020/2021 complet de la Nationale dévoilé !

Découvrez toutes les oppositions de la saison 2020/2021 de Nationale. La première saison de cette nouvelle compétition entre la Pro D2 et la Fédérale 1.

La Nationale sera-t-elle diffusée à la télévision ? Et sur quelle chaîne ?On ne sait pas encore si et sur quelle chaîne les matchs de Nationale seront diffusés. En revanche, on connaît désormais le calendrier de la saison. La phase aller va débuter le 13 septembre et se terminer le 20 décembre. La phase retour ira du 10 janvier au 25 avril. Les barrages, les demies aller et retour ainsi que la finales auront lieu durant le mois de mai 2021. Les deux finalistes seront promus en Pro D2 à condition de remplir les critères du cahier des charges d’accession. Si ce n'est pas le cas, il pourrait n'y avoir aucune montée. Et donc aucune descente. Le ou les deux clubs en bas de classement pourraient donc être sauvés. Idem en ce qui concerne la promotion/relégation entre la Nationale et la Fédérale 1.

PHASE PRÉLIMINAIRE ALLER

1ère journée (13 septembre 2020)

R C Aubenas Vals – Stade Ol Chambery

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – Rugby Club Massy Essonne

Stade Niçois – SC Albi

CS Bourgoin-Jallieu – Stade Dijon Côte d’Or

US Bressane – Blagnac Sporting Club Rugby

US Dax Rugby – RC Narbonne Méditerranée

Union Cognac Saint Jean d’Angely – Rugby Club Suresnes Hauts de Seine

2ème journée (20 septembre 2020)

Stade Ol Chambery – Rugby Club Massy Essonne

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – Stade Niçois

SC Albi – CS Bourgoin-Jallieu

Stade Dijon Côte d’Or – US Bressane

Blagnac Sporting Club Rugby – US Dax Rugby

RC Narbonne Méditerranée – Union Cognac Saint Jean d’Angely

R C Aubenas Vals – Rugby Club Suresnes Hauts de Seine

3ème journée (27 septembre 2020)

Stade Niçois – Stade Ol Chambery

CS Bourgoin-Jallieu – Stado Tarbes Pyrénées Rugby

US Bressane – SC Albi

US Dax Rugby – Stade Dijon Côte d’Or

Union Cognac Saint Jean d’Angely – Blagnac Sporting Club Rugby

Rugby Club Suresnes Hauts de Seine – RC Narbonne Méditerranée

Rugby Club Massy Essonne – R C Aubenas Vals

4ème journée (04 octobre 2020)

Stade Ol Chambery – CS Bourgoin-Jallieu

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – US Bressane

SC Albi – US Dax Rugby

Stade Dijon Côte d’Or – Union Cognac Saint Jean d’Angely

Blagnac Sporting Club Rugby – Rugby Club Suresnes Hauts de Seine

Rugby Club Massy Essonne – Stade Niçois

RC Narbonne Méditerranée – R C Aubenas Vals

5ème journée (04 octobre 2020)

US Bressane – Stade Ol Chambery

US Dax Rugby – Stado Tarbes Pyrénées Rugby

Union Cognac Saint Jean d’Angely – SC Albi

Rugby Club Suresnes Hauts de Seine – Stade Dijon Côte d’Or

RC Narbonne Méditerranée – Blagnac Sporting Club Rugby

CS Bourgoin-Jallieu – Rugby Club Massy Essonne

R C Aubenas Vals – Stade Niçois

6ème journée (25 octobre 2020)

Stade Ol Chambery – US Dax Rugby

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – Union Cognac Saint Jean d’Angely

Rugby Club Suresnes Hauts de Seine – SC Albi

Stade Dijon Côte d’Or – RC Narbonne Méditerranée

Rugby Club Massy Essonne – US Bressane

Stade Niçois – CS Bourgoin-Jallieu

Blagnac Sporting Club Rugby – R C Aubenas Vals

7ème journée (1er novembre 2020)

Union Cognac Saint Jean d’Angely – Stade Ol Chambery

Rugby Club Suresnes Hauts de Seine – Stado Tarbes Pyrénées Rugby

RC Narbonne Méditerranée – SC Albi

Blagnac Sporting Club Rugby – Stade Dijon Côte d’Or

US Dax Rugby – Rugby Club Massy Essonne

US Bressane – Stade Niçois

R C Aubenas Vals – CS Bourgoin-Jallieu

8ème journée (1er novembre 2020)

Stade Ol Chambery – Rugby Club Suresnes Hauts de Seine

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – RC Narbonne Méditerranée

SC Albi – Blagnac Sporting Club Rugby

Rugby Club Massy Essonne – Union Cognac Saint Jean d’Angely

Stade Niçois – US Dax Rugby

CS Bourgoin-Jallieu – US Bressane

Stade Dijon Côte d’Or – R C Aubenas Vals

9ème journée (15 novembre 2020)

RC Narbonne Méditerranée – Stade Ol Chambery

Blagnac Sporting Club Rugby – Stado Tarbes Pyrénées Rugby

Stade Dijon Côte d’Or – SC Albi

Rugby Club Suresnes Hauts de Seine – Rugby Club Massy Essonne

Union Cognac Saint Jean d’Angely – Stade Niçois

US Dax Rugby – CS Bourgoin-Jallieu

R C Aubenas Vals – US Bressane

10ème journée (29 novembre 2020)

Stade Ol Chambery – Blagnac Sporting Club Rugby

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – Stade Dijon Côte d’Or

Rugby Club Massy Essonne – RC Narbonne Méditerranée

Stade Niçois – Rugby Club Suresnes Hauts de Seine

CS Bourgoin-Jallieu – Union Cognac Saint Jean d’Angely

US Bressane – US Dax Rugby

SC Albi – R C Aubenas Vals

11ème journée (06 décembre 2020)

Stade Dijon Côte d’Or – Stade Ol Chambery

SC Albi – Stado Tarbes Pyrénées Rugby

Blagnac Sporting Club Rugby – Rugby Club Massy Essonne

RC Narbonne Méditerranée – Stade Niçois

Rugby Club Suresnes Hauts de Seine – CS Bourgoin-Jallieu

Union Cognac Saint Jean d’Angely – US Bressane

R C Aubenas Vals – US Dax Rugby

12ème journée (13 décembre 2020)

Stade OL Chambéry – S C Albi

Rugby Club Massy Essonne – Stade Dijon Côte d’Or

Stade Niçois – Blagnac Sporting Club Rugby

C S Bourgoin Jallieu – R C Narbonne Méditerranée

U S Bressane – Rugby Club de Suresnes – Hauts de Seine

U S Dax Rugby – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – R C Aubenas Vals

13ème journée (20 décembre 2020)

Stado Tarbes Pyrénées Rugby – Stade OL Chambéry

S C Albi – Rugby Club Massy Essonne

Stade Dijon Côté d’Or – Stade Niçois

Blagnac Sporting Club Rugby – C S Bourgoin Jallieu

U S Bressane – R C Narbonne Méditerranée

U S Dax Rugby – Rugby Club de Suresnes – Hauts de Seine

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – R C Aubenas Vals

PHASE PRÉLIMINAIRE RETOUR

14ème journée (10 janvier 2021)

Stade OL Chambery – RC Aubenas Vals

Rugby Club Massy Essonne – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

S C Albi – Stade Nicois

Stade Dijon Cote D Or – C S Bourgoin Jallieu

Blagnac Sporting Club Rugby – U S Bressane

R C Narbonne Méditerranée – U S Dax Rugby

Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

15ème journée (17 janvier 2021)

Rugby Club Massy Essonne – Stade OL Chambery

Stade Nicois – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

C S Bourgoin Jallieu – S C Albi

U S Bressane – Stade Dijon Cote D Or

U S Dax Rugby – Blagnac Sporting Club Rugby

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – R C Narbonne Méditerranée

Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine – R C Aubenas Vals

16ème journée (24 janvier 2021)

Stade OL Chambery – Stade Nicois

Stado Tarbes Pyrenees Rugby – C S Bourgoin Jallieu

S C Albi – U S Bressane

Stade Dijon Cote D Or – U S Dax Rugby

Blagnac Sporting Club Rugby – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

R C Narbonne Méditerranée – Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine

R C Aubenas Vals – Rugby Club Massy Essonne

17ème journée (31 janvier 2021)

C S Bourgoin Jallieu – Stade OL Chambery

U S Bressane – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

U S Dax Rugby – S C Albi

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – Stade Dijon Cote D Or

Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine – Blagnac Sporting Club Rugby

Stade Nicois – Rugby Club Massy Essonne

R C Aubenas Vals – R C Narbonne Méditerranée

18ème journée (07 février 2021)

Stade OL Chambery – U S Bressane

Stado Tarbes Pyrenees Rugby – U S Dax Rugby

S C Albi – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

Stade Dijon Cote D Or – Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine

Blagnac Sporting Club Rugby – R C Narbonne Méditerranée

Rugby Club Massy Essonne – C S Bourgoin Jallieu

Stade Nicois – R C Aubenas Vals

19ème journée (21 février 2021)

U S Dax Rugby – Stade OL Chambery

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

S C Albi – Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine

R C Narbonne Méditerranée – Stade Dijon Cote D Or

U S Bressane – Rugby Club Massy Essonne

C S Bourgoin Jallieu – Stade Nicois

R C Aubenas Vals – Blagnac Sporting Club Rugby

20ème journée (28 février 2021)

Stade OL Chambery – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

Stado Tarbes Pyrenees Rugby – Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine

S C Albi – R C Narbonne Méditerranée

Stade Dijon Cote D Or – Blagnac Sporting Club Rugby

Rugby Club Massy Essonne – U S Dax Rugby

Stade Nicois – U S Bressane

C S Bourgoin Jallieu – R C Aubenas Vals

21ème journée match retour 07 mars 2021

Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine – Stade OL Chambery

R C Narbonne Méditerranée – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

Blagnac Sporting Club Rugby – S C Albi

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – Rugby Club Massy Essonne

U S Dax Rugby – Stade Nicois

U S Bressane – C S Bourgoin Jallieu

R C Aubenas Vals – Stade Dijon Cote D Or

22ème journée (14 mars 2021)

Stade OL Chambery – R C Narbonne Méditerranée

Stado Tarbes Pyrenees Rugby – Blagnac Sporting Club Rugby

S C Albi – Stade Dijon Cote D Or

Rugby Club Massy Essonne – Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine

Stade Nicois – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

C S Bourgoin Jallieu – U S Dax Rugby

U S Bressane – R C Aubenas Vals

23ème journée (21 mars 2021)

Blagnac Sporting Club Rugby – Stade OL Chambery

Stade Dijon Cote D Or – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

R C Narbonne Méditerranée – Rugby Club Massy Essonne

Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine – Stade Nicois

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – C S Bourgoin Jallieu

U S Dax Rugby – U S Bressane

R C Aubenas Vals – S C Albi

24ème journée match retour 04 avril 2021

Stade OL Chambery – Stade Dijon Cote D Or

Stado Tarbes Pyrenees Rugby – S C Albi

Rugby Club Massy Essonne – Blagnac Sporting Club Rugby

Stade Nicois – R C Narbonne Méditerranée

C S Bourgoin Jallieu – Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine

U S Bressane – Union Cognac / Saint Jean d’Angely

U S Dax Rugby – R C Aubenas Vals

25ème journée (11 avril 2021)

S C Albi – Stade OL Chambery

Stade Dijon Cote D Or – Rugby Club Massy Essonne

Blagnac Sporting Club Rugby – Stade Nicois

R C Narbonne Méditerranée – C S Bourgoin Jallieu

Rugby Club De Suresnes – Hauts De Seine – U S Bressane

Union Cognac / Saint Jean d’Angely – U S Dax Rugby

R C Aubenas Vals – Stado Tarbes Pyrenees Rugby

26ème journée (25 avril 2021)