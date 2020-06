La Nationale sera-t-elle diffusée à la télévision ? Et sur quelle chaîne ?

Championnat nouvellement créé par la FFR, la Nationale se chercherait un diffuseur pour la saison 2020/2021.

Entre le Top 14, la Pro D2 et la Fédérale 1, sans oublier les autres sports diffusés à la télévision, la Nationale va-t-elle pouvoir se faire une place au soleil ? Il va y avoir du beau monde dans cette nouvelle compétition réservée aux formations prêtes pour le monde professionnel. Albi, Bourgoin, Narbonne, Tarbes, Dax, Chambéry pour ne citer qu'eux ont été invités. L'engouement des supporters est réel même si les affluences de la saison 2019/2020 ne laissent pas présager d'une ambiance de folie dans les stades. Il faut rappeler que le Covid-19 est passé par là et que les chiffres ont donc été fortement impactés. Cela pourrait-il refroidir un éventuel diffuseur ?

Ces affluences qui font craindre le pire pour l'avenir de la ''Pro D3''

Jusqu'à présent, la majeure partie de ces formations avait droit à une exposition sur la Chaîne L'Equipe. Et ce, depuis quatre ans, via la Fédérale 1. Les audiences étaient plutôt bonnes avec une moyenne de 240 000 téléspectateurs comme le note Midi Olympique et même une pointe à 437 000 lors de la demie entre Rouen et Albi en 2019. Le potentiel est donc là. Mais y a-t-il seulement la place pour de nouveaux matchs ? Le contrat entre la chaîne et la FFR court jusqu'en 2021. On va donc revoir de la Fédérale 1 à la télé. Pour l'heure, on ne sait pas quand les matchs de la Nationale seront programmés. Le calendrier était déjà chargé. Et il devrait l'être encore plus après la crise du coronavirus. Sans parler des nouveaux horaires du football qui viennent empiéter sur ceux du rugby.

Top 14 - Le rugby contraint de ramasser les miettes du football en 2020/2021 ?Selon le Midol, la Fédération française de rugby discute avec la Chaîne L'Equipe. Une diffusion le week-end semble assez compromis tant l'agenda sportif est bouché. Il n'est donc pas impossible que les rencontres de Nationale aient lieu en semaine. Ou tout du moins une rediffusion comme c'était déjà le cas avec la Fédérale 1 le lundi. Car jouer un match en semaine c'est aussi demander aux joueurs d'être disponibles alors que tous ne sont pas professionnels et travaillent à côté. La perspective d'avoir des revenus lié aux droits télé pourrait pencher dans la balance au moment des négociations avec les clubs en lice.