NATIONALE. Acte 3 bouillant, derby sous tension : on t'explique pourquoi tu ne peux pas rater ce Carcassonne/Narbonne

Une semaine plus tard, Carcassonne et Narbonne se retrouvent pour le CHOC de la Nationale. Il s'agira cette fois du match à rejouer, remporté par le RCN en décembre dernier. Ça sent la poudre !

En ce début de semaine, on vous a pas mal parlé de bastions du rugby français qui vivent une saison bien différente, en ProD2. Et question bastion, reconnaissez alors que Narbonne et Carcassonne en sont !

Ça tombe bien, les deux équipes audoises se retrouvent ce vendredi soir pour le fameux "Classic'Aude", comme on l'appelle désormais entre les bords de la Méditerranée et La Cité. Une affiche XXL en Nationale 1, qu'on ne verra pas pour la 2ème, mais bel et bien pour la 3ème fois de la saison.

L'histoire du match à rejouer

Les phases finales ont commencé ? Que nenni, au 3ème échelon français... Si vous êtes aussi proches de la Nationale que ne le sont Florian Grill et Bernard Laporte, sachez qu'il s'agit simplement d'un match à rejouer suite à un imbroglio tactique lors d'un remplacement narbonnais durant le match aller joué le 1er décembre, et remporté par Narbonne à l'extérieur (21 à 23).

La mégarde étant reconnue, la date du 12 avril avait été choisie pour rejouer ce derby. Autant vous dire qu'elle a été cochée par les deux formations depuis bien longtemps. D'autant que, hasard du calendrier , cet acte III tombe 6 petits jours seulement après l'acte II, remporté par le RCN 14 à 10 à la piaule au terme d'un match extrêmement disputé jusqu'à la 83ème minute.

Et que les deux rivaux sont actuellement et 3èmes et 4èmes de Nationale, et comptent 4 points d'écart. Résultat : une victoire pour Narbonne et la 1ère place du championnat - synonyme de qualification directe en demi-finale - lui tendra les bras ; une victoire de Carca' et les Jaune et Noir valideront leur barrage à domicile tout en ayant la possibilité de repasser devant le RCN.

Vous en faut-il plus pour vous convaincre de l'énorme choc qui se prépare à Domec ce vendredi soir ? Avant de se quitter, sachez tout de même qu'après les 8000 personnes en tribunes à Narbonne le week-end dernier, l'antre des locaux promet lui aussi d'être plein à craquer, puisque 4700 places avaient déjà trouvé preneur ce mercredi matin d'après l'Indépendant, sur les 5200 assises qu'il compte.