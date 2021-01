Musique du Mutliplex* Ça bouge à Agen avec deux nouveaux entraîneurs !

Le club d'Agen a dévoilé deux nouvelles têtes dans le staff après les derniers remous qui ont secoué l'équipe.

2020 est terminée pour Agen, mais il semblerait que le calendrier du Lot-et-Garonne soit au 41 décembre 2020. Pas une victoire pour le club agenais depuis le début de saison et malgré l'arrivée de Régis Sonnes, rien ne bouge. Jalil Narjissi avait suivi l'ancien Toulousain, mais son départ a été officialisé il y a un mois de ça. Ensuite, c'est une bagarre entre deux joueurs qui est venue secouer médiatiquement l'effectif, et Paul Ngaumo a été libéré de son contrat.

Après 14 journées de défaites, le SUA LG a officialisé l'arrivée de deux nouvelles têtes dans le staff. Il s'agit de David Ortiz et Jérôme Miquel. Le premier a un CV assez costaud, puisqu'il a été Directeur du centre de formation de l'UBB pendant 10 ans (2010-2020), Manager de l'équipe espoir de Bordeaux (2013-2020) et enfin consultant pour les moins de 20. Ortiz avait rejoint Soyaux-Angoulême dernièrement. Dès ce lundi 11 janvier, il prendra la fonction d'entraîneurs des avants, et ce, juqu'à la fin de la saison 2021-2022.

L'autre nom, Jérôme Miquel, est bien connu des supporters agenais puisqu'il a été l'ouvreur du SUA pendant 7 ans. 140 matchs au compteur, tout de même. Miquel interviendra auprès de l'équipe professionnelle comme consultant du jeu au pied. Espérons que cette nouvelle année 2021 soit meilleure pour le club bleu et blanc.