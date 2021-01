Montpellier avait-il déjà été en position de relégation après 13 journées en Top 14 ?

Le MHR est dans la zone rouge après 13 journées de Top 14. Montpellier doit désormais lutter pour sa survie; Une situation inédite.

En 2003, Montpellier quittait la Pro D2 à la faveur de sa victoire en finale aux dépens de Tarbes (21-25). À l'aube de 2021, le MHR est passé en mode survie pour ne pas retrouver la deuxième division. Les Héraultais occupent la 13e place après 13 journées et ne comptent de 17 points au compteur. La situation sanitaire leur a compliqué la tâche avec le report de trois matchs. Dans le meilleur des mondes, les Cistes seraient à la 6e place avec 32 points et la question de leur avenir dans l'élite ne se poserait pas. Mais comme le disait un personnage du film Un long dimanche de fiançailles, "Avec des « si » et des « peut-être », on pourrait mettre un cachalot dans une boite d’allumettes !" La dure réalité est que le MHR est relégable.



Une situation totalement inédite pour le club à la fleur de ciste. En effet, lors de la première mouture du Top 14 en 2005-06, les Montpelliérains occupaient non pas la 12e mais la 13e place avec trois victoires seulement. Ils avaient joué tous leurs matchs cette saison mais ne comptaient que 12 points contre 17 actuellement. Ils termineront finalement au 11e rang avec des éléments comme Fulgence Ouedraogo et Julien Tomas, titrés au Mondial U21 en 2006. Un an plus tard, même place pour le MHR mais une victoire et un point de plus (13 pts, 4 succès). La saison est compliquée, des petites jeunes comme Picamoles et Trinh-Duc sont lancés, et le club sauve sa tête lors de la 25e journée. Par la suite, et malgré de nombreux changements en interne, le MHR ne va plus connaître une première partie de saison aussi compliquée... jusqu'à cette année.



La progression du club vers le haut du classement coïncide avec l'arrivée à la tête du groupe de Fabien Galthié et Eric Béchu et la finale jouée en 2011. Montpellier se hissera ensuite en demie en 2014 puis en 2016 avant de retrouver le Stade de France deux ans plus tard, pour être à nouveau battu par Castres. Depuis cette date, Montpellier semble se chercher. Vern Cotter est parti, Xavier Garbajosa vient d'être écarté au profit de Philippe Saint-André. Le spectre de son ancien prédécesseur Fabien Galthié semble toujours planer sur le club. Tandis que ce dernier commence à redonner ses lettres de noblesse au XV de France, l'ancien sélectionneur des Bleus a lui la lourde tâche de sauver son héritage en maintenant le MHR en Top 14. En espérant que l'électroc du départ de Garbajosa aura l'effet escompté par PSA, il lui reste 16 matchs pour y parvenir.