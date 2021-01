Merling candidat à la présidence de la LNR ? C'est dans les tuyaux

Le président rochelais serait plus que jamais intéressé pour postuler à la tête de la LNR.

Vincent Merling à la tête de la LNR ? C'est une hypothèse qui prend de plus en plus d'ampleur. En effet, selon L'Equipe, l'actuel président du Stade Rochelais aurait décidé de présenter sa candidature à la succession de Paul Goze, qui après deux mandats, ne se représentera pas. Toujours d'après le quotidien, Merling aurait été encouragé par plusieurs dirigeants du Top 14 afin de se lancer dans ce projet. De ce fait, il serait en pôle pour devenir le prochain président de la Ligue Nationale de Rugby dont les élections se dérouleront dans un peu plus de deux mois, fin mars 2021.

Pierre Venayre, l'actuel directeur général de La Rochelle devrait en cas de succès de Merling, devenir le prochain président du club. Affaire à suivre donc.