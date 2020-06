Mais pourquoi des investisseurs du Golfe s'intéressent-ils au rugby français ?

Pourquoi des investisseurs des pays du Golfe souhaiterait investir dans le rugby français ? Quels ont été les résultats dans d'autres sports, notamment le football ?

Béziers est au cœur des débats avec des discussions autour d'un rachat du club par de richissimes investisseurs émiratis. Mettre richissime en adjectif d'Emirati est devenu monnaie courante, mais l'argent fait-il vraiment le bonheur ? Vous avez sûrement la réponse dans la vie courante, mais quid du sport ? Nous avons fait un tour des clubs qui ont bénéficié d'une lourde contribution d'investisseurs des pays du Golfe. Ces propositions de rachats prouvent que le rugby français est encore attractif, mais pourquoi le rugby ?

Comment investissent- ils ?

Tout d'abord, le rugby est pour l'instant épargné par les sommes d'argent astronomiques qu'un investisseur pourrait envoyer. Simplement par son attractivité mondiale et par son statut de nouveau "langage" : qui n'a jamais tapé dans un ballon rond ? Si le football reste et restera encore longtemps le premier sport collectif, le rugby continue d'évoluer. Le ballon ovale reste une niche même si les voyants sont au vert avec l'émergence de nouveaux championnats comme la Top League au Japon ou la MLR aux Etats-Unis. Mais ce ne sont que des championnats émergents, aux droits télés encore faibles et à l'histoire peu attirante.