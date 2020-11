Macalou, le complot Combezou et Jalibert presbyte : nos notes du Top 14

Après le succès des notes des Bleus lors de France vs Irlande, on a décidé de continuer. Une sorte de florilège de commentaires Youtube.

Il est demandé par des milliers de supporters dans le XV de France et il a encore prouvé sa capacité à faire regretter les décideurs. Non, ça ne sert à rien de courir 60 mètres en mettant un raffut à une vielle à l'arrêt de bus pour faire douter ton ex. 8 sur 10, car si la stratégie demande à un troisième ligne aile de rester dans les 15 après un bloc saut, ce n'est pas utile d'y rester après 13 temps de jeu. Laisse au moins le plaisir aux ailiers de crier après le 10.

Thomas Combezou ne rigole pas, et il aime le dire. Il n'y est pas allé de main morte avec l'arbitrage du match Castres vs Bordeaux-Bègles. Vivement critiqué pour sa sortie de route, il risque une sanction. Les complotistes et anti-masques devraient prendre le relais dans la défense de Combezou.

Il est attendu comme le grandisse que la France imagine depuis des années. Mais ce week-end, il a déçu tous les supporters du XV de France qui ne le veulent plus sous le maillot bleu. Typiquement français de ne pas aimer un comportement chez quelqu'un, mais de le trouver acceptable chez soi.

Maxime Médard : SEPT SUR 10 !!!

Il faut le crier pour celui qui est déjà surnommé "papi" à seulement 33 ans. Match complet du Toulousain, comme s'il était revenu à ses plus belles années avec le Stade. Sauf qu'il faut remplacer Dusautoir par Madaule.

Il a décidé de baser sa fin de carrière sur un objectif simple : s'acheter une île déserte grâce à des contrats fous. Pour cela, il est revenu sur la rade en tant que joueur supplémentaire. Si Nonu faisait du cinéma, ce serait sûrement Christian Clavier.

La recrue du Top 14 pour l'instant. En provenance des Leicester Tigers, il a décidé de continuer dans son amour des Zoo en signant au Stade Français. On parle de Rucky, la mascotte.

Max Guazzini : Bon plaisir /10

Après avoir vivement critiqué les personnes ne respectant pas les gestes barrières, le président d'honneur du Stade Français a décidé d'aller voir les matchs pour "son bon plaisir". Après tout, il fait ce qu'il veut s'il aime aller à Jean Bouin en novembre.