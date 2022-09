Lucu en patron, Castres trop engagé, Jalibert poussif, UBB vs CO vu par les supporters sur Twitter

Ce samedi, l'UBB a remporté sa première victoire de la saison en Top 14 en dominant Castres. Un match largement commenté sur Twitter par les supporters.

#UBBCO pic.twitter.com/fe9X0dsxOk — Hind هند ET PAS ind Docteur mais pas médecin (@hindghi) September 17, 2022

Jack Holmes est blessé pour que Jalibert soit titulaire ?#UBBCO pic.twitter.com/F8HgOyZVne September 17, 2022

Cobilas il joue une semaine après la mort de la reine Elizabeth, qui était en 6e avec lui.

Il faut avoir du mental. Bravo Vadim #UBBCO — Guy Bolt (@guybolt2) September 17, 2022

Je sens que castres ça va être chiant à jouer cette année encore #UBBCO — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 17, 2022

On est très loin de l’avoir gagner celui la , La Défense de Castres est un mur !! #UBBCO — Soulac1900 (@soulac1900) September 17, 2022

Finalement l’URC vaut vraiment le coup, le match #ZEBvLEI propose tellement plus d’actions que #UBBCO — Pol de la Tremoulaga (@la_trem) September 17, 2022

Bastareaud l’aurait mise 😌#UBBCO — 💙🤍 I Love Castres et @ClemOui9 🤍💙 (@MayolFelix) September 17, 2022

Aller mon Boni c’est ton heure 🤞🏼#UBBCO — ᴊᴇʀᴇᴍʏ (@jeremab) September 17, 2022

On insiste beaucoup trop côté fermé à mon goût... Et c'est plus facile à défendre pour les castrais.#UBBCO — Isis Novnak (@IsisNovnak) September 17, 2022

Poirot il s'en prend à un sacré client là quand mêle, il ferait mieux de tenir en mêlée. #UBBCO — Max (@valat15) September 17, 2022

Le CO pour faire la sieste y’a rien de mieux. À part le rosé. #ubbco — Man's (@Barytonton) September 17, 2022

Mais laissez les ce friter 5 min et qu'on reprennent le cour du match bordel #UBBCO — 9️⃣ 💙🤍 (@clemoui9) September 17, 2022

Ce match est une putain de guerre #UBBCO #Top14 — Celtips (@mclovitch) September 17, 2022

Sans déconner c’est un des Match les plus violents que j’ai vu dans le top 14 #UBBCO — Celtips (@mclovitch) September 17, 2022

Ce match vous est offert par les tisanes Roupillon. #UBBCO — Guy Bolt (@guybolt2) September 17, 2022

Lamothe, c'est très fort. #UBBCO — International Collective Sports Center (@Interna50782463) September 17, 2022

Ils sont sur les nerfs les Bordelais non? #UBBCO — Team Castres 💙🤍 (@TeamCastres) September 17, 2022

Castres c’est pas une équipe de rugby sans deconner. Que des catcheurs, pas une passe… A gerber #UBBCO — Alex33 (@alex_bx33) September 17, 2022

Devant #UBBCO, j’en suis à mon 17e sudoku… — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) September 17, 2022

Lucu il en fait tellement des tonnes à chaque fois c’est fatiguant :/ #UBBCO — Thib Dharc (@DharcThib) September 17, 2022

Comme d’habitude trop de fautes c’est dommage on était dedans #UBBCO — Gab’s (@GabyNcl) September 17, 2022

Si les bordelais arrivent à être plus rapides au soutient, la deuxième mi temps sera intéressante #UBBCO — EtienneB. (@EtienneBub) September 17, 2022

2 touches dans les 22, deux ballons perdus… toujours les mêmes problèmes 😭



#UBBCO — Benjamin Cros (@BenJ_crs) September 17, 2022

Ya aucune image du ballon applati...#UBBCO — Grhumarrangé (@grhumarrange) September 17, 2022

Jalibert pas en réussite en ce moment #UBBCO — Mathias Lancien 🇫🇷 (@mathias66l) September 17, 2022

Déjà 5 pts de perdus au pied , putain Jalibert réveille toi !! #UBBCO — Soulac1900 (@soulac1900) September 17, 2022

Vous passez une bonne après midi? Moi pas trop , quel match horrible #UBBCO — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) September 17, 2022

On ne va pas se mentir, c'est poussif et l'essai de @lamothe_maxime après la sirène fait vraiment du bien.

Ça va être tendu jusqu'au bout mais @UBBrugby, on compte sur vous pour ne rien lâcher 🙏#UBBCO #IloveUBB #TOP14 — catourneovale (@catourneovale) September 17, 2022

A côté de ses pompes ce pauvre Jalibert #UBBCO — Soulac1900 (@soulac1900) September 17, 2022

Le CO ils ont pas envie c'est grave #UBBCO — ML (@mick_tou) September 17, 2022

Quelqu’un sait quand il s’arrête ce #UBBCO ? — Giannelli Imboulard 🔴⚫️🟣 (@imboulard) September 17, 2022

Le coup de courge dans les côtelettes ! La bise à Herrero #UBBCO — EtienneB. (@EtienneBub) September 17, 2022

Il vient de rentrer et faire une action aussi horrible que swain avec l’Australie! 😱😱😱#UBBCO https://t.co/6yFzXG0lRp — Loïc (@Loic_Slowman) September 17, 2022

C’est tout le temps maintenant, la faute est là, mais on demande au joueur qui subit de ne pas se relever alors qu’il n’a rien, c’est pousse cailloux comme attitude #UBBCO — Nico0863 (@Nico5163) September 17, 2022

On est sur une vingtaine de fautes, entre 5 et 10 en avants, je sais pas combien de touches perdues. C'est le NEANT. On est sûr d'être finaliste ?? #UBBCO — Team Castres 💙🤍 (@TeamCastres) September 17, 2022

Donnons leur le bonus off tant qu’à faire #UBBCO pic.twitter.com/CH3c8pJAsr — Manutchao (@boblereblochon) September 17, 2022

Quel panache de @LucuMaxime en prenant les 3 points à 8 minutes de la fin avec 14 points d'avance #UBBCO — Brunce (@Brunce07) September 17, 2022

Comment castres est arrivé en finale de top 14 en jouant comme ça, c'est un mystère. #UBBCO — Max (@valat15) September 17, 2022

Pourquoi prendre 3 points quand tu es aussi loin au score à la 76ieme ? #UBBCO — EtienneB. (@EtienneBub) September 17, 2022

Il nous faut 2 essais pour prendre un point, on prend les points… Au Racing il nous fallait marquer 1 point, on va en touche… il faudra m’expliquer nos choix sur ce début de saison là… cata

#UBBCO — Benjamin Cros (@BenJ_crs) September 17, 2022

Un mauvais Bordeaux contre une piquette tarnaise pour un match bien faible .#UBBCO — Essai De Pénalité (@EPenalite) September 17, 2022