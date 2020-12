L'UBB rend hommage à ses supporters avec un maillot unique contre Toulouse

Ce dimanche à 18h face à Toulouse, le club bordelais portera un maillot brodé du prénom de chacun de ses abonnés pour leur rendre hommage en cette fin d'année.

On l'a vu à l'instar du match entre Toulon et Clermont qui aura lieu ce soir, les équipes rendent hommage à plusieurs causes en cette fin d'année 2020 très particulière. Après le personnel soignant à l'initiative de la Ligue et du côté de la Rade ce dimanche à 21h, c'est Bordeaux qui de son côté fera un beau clin d'oeil à ses supporters. Face à Toulouse à 18h, l'UBB arborera en effet un maillot unique avec le prénom de ses abonnés brodé sur le devant de celui-ci. Une manière de saluer ses plus fervents et de "les mêler au combat et au défi" qui attendent les Bordelais sur la pelouse d'Ernest-Wallon, dixit le club sur sa page officielle.

La tunique présentera également le logo "Coeur de Rugby" - du nom du programme d'engagement solidaire de l'UBB -, "afin d'avoir aussi en cette période de fêtes une pensée pour les différentes institutions que le club soutient tout au long de l’année".