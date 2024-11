L'UBB ''abyssal'', l'ASM ''surprenant'', ce match de Top 14 a déchainé les passions sur les réseaux sociaux

Clermont s'est imposé ce samedi face à l'UBB en ouverture de la 9e journée de Top 14. Les supporters ont largement commenté ce match sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, l'UBB défiait Clermont en ouverture de la 9e journée de Top 14. Un match très attendu par les supporters des deux camps.

Désolé amis clermontois, mais pour les 2 Clermont-Bordeaux de l'après-midi je vous 2 victoires des Girondins 😬

Bons matches quand même #ASMUBB #ASMSB — Lucas | 23 🏆 | 6 ⭐ (@Lerourou1) November 2, 2024

Putain mais la gestion des coups d’envoi j’en peux plus. #ASMUBB November 2, 2024

Premier essai inscrit dès la première minute par l'ASM !

Sowakula ❤️❤️❤️❤️❤️

Pkoi ce joueur ne joue t'il pas plus ....

Je comprendrais jamais#ASMUBB — Gregington (@jaunardy) November 2, 2024

2minutes

1 essai

1 bagarre

Comment lancer ce match !!!!#ASMUBB — Gregington (@jaunardy) November 2, 2024

Notre jeu au pied nous fout dans la merde. #ASMUBB — Lucas  (@L_u_ca_s_) November 2, 2024

Après une grosse entame, et une réaction de l'UBB, deuxième essai de Clermont.

N'écoutez vraiment jamais mes pronostics 😅

Il y a 15 minutes je voyais Clermont foirer un match à domicile et là ils sont bien partis pour en mettre 40 😭😂#ASMUBB — Lucas | 23 🏆 | 6 ⭐ (@Lerourou1) November 2, 2024

Trop facile ! Pas assez d’envie du côté des joueurs de l’UBB

Trop simple #ASMUBB — Yannickg (@IndesB33) November 2, 2024

#ASMUBB ON VIENT DE MARQUER SUR LANCEMENT DE JEU C'EST RÉEL ?????????? — BROKED (@Broked_James) November 2, 2024

Belle entame mais l’axe 2-9-10-15 ne me rassure pas… déchet en touche + incapacité à se dégager de son camp… #yellowarmy #asmubb — Jérémy Daumard (@JDaumard) November 2, 2024

l’arbitre a le sifflet facile pour bordeaux quand même hein #ASMUBB — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) November 2, 2024

Pour le coup, il doit siffler HJ de l'UBB, ca empeche Jauneau d'écarté. Et il repique #ASMUBB — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) November 2, 2024

Encore un blessé avec Lanen… espérons que ça tienne pour Fouyssac aussi… #ASMUBB — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) November 2, 2024

Et le 3e essais pour les locaux !

Oh La Défense elle est restée à Moga ou quoi ? #ASMUBB — Drea’s version✨☀️🌙🫧♊️ (@DreaAlmudena) November 2, 2024

On n’est pas bon… bcp de mauvais de choix #ASMUBB — FCGB (@FCGB89900832) November 2, 2024

Mais wtf ! Chaque action va au bout. Qu'est-ce qui vous arrive @ASMOfficiel ? On n'a plus l'habitude nous. #ASMUBB — Cornouaille (@CornouailleH) November 2, 2024

Et carton jaune contre Bordeaux.

Vos contacts à la tête ça devient vraiment ridicule ça tue le rugby. #ASMUBB — LeSport33 (@le_sport33) November 2, 2024

Bon match de merde. Vraiment pas inspiré. On est nul a chier et il nous manque pas bcp de joueurs. #ASMUBB — GrosNono33 (@Arno83689240) November 2, 2024

17-6, on joue à 15 vs 14 jusqu'à presque la mi-temps, c'est donc normalement le moment où au lieu de tuer le match on va se prendre 2 essais de con #ASMUBB — Tuunbaq (@arkanthrope) November 2, 2024

Carbery n’apporte rien à l’UBB pour l’instant, l’impression qu’il joue avec le frein à main #ASMUBB — Titouan Verron (@TitouanVerron) November 2, 2024

Bordeaux tente de réagir et pousse l'ASM à la faute.

Quand il veut le carton !!! #ASMUBB — bordo22 (@FLabourroire) November 2, 2024

Incroyable, que de mauvais choix #ASMUBB — FCGB (@FCGB89900832) November 2, 2024

Quand l'envie est là ça donne une belle mi-temps avec des intentions du jeu et des essais.#ASMUBB — Cybervulcans (@Cybervulcans) November 2, 2024

À quoi sert la règle de l'essai de pénalité si tu ne l'accordes pas sur une faute commise sur la ligne, qui empêche justement l'essai ? 🤔 #ASMUBB — 👀 (@ROGAAAJJ) November 2, 2024

17 à 6 à la pause pour les locaux, mais rien n'est fait.

Précipitation, une charnière peu inspiré, moins d’envie, il va falloir se bouger le cul ! #ASMUBB — Yannickg (@IndesB33) November 2, 2024

Seule satisfaction c’est la touche. Problème tu ne lance aucune offensive derrière #ASMUBB — GrosNono33 (@Arno83689240) November 2, 2024

Énorme manque de réalisme sur cette première période. Le non essai de Gazzotti peut nous coûter cher. Va falloir resserrer les boulons #ASMUBB — bordo22 (@FLabourroire) November 2, 2024

#ASMUBB incompréhensible de jamais prendre les points alors que tu es pas loin… — Stade 🔴⚫️ (@LenoirYann41) November 2, 2024

J’espère qu’ils vont tenir 😍😍 allez les Jaunards !!! 💛💛💛 #ASMUBB — 𝕃𝕖𝕟𝕠𝕦𝕤𝕙 🦁 (@lenxoush) November 2, 2024

L'UBB revient dans la partie avec un premier essai.

Van Rensburg qui prend le ballon à 1m au lieu de 5, ça aide pour gagner la ligne d’avantage!

Les arbitres de touches servent à quoi sur ce genre d’actions? #ASMUBB — Richie Rec (@Richie_Rec) November 2, 2024

17 à 13, le match est totalement relancé. Mais Clermont trouve une nouvelle la faille.

On l’accorde mais y a en-avant hein… #ASMUBB — Chris TooFurios (@ChristooFurios) November 2, 2024

#ASMUBB

Trop facile ces essais encaissés par l'ubb... — Rugby Passion (@RugbyPassioon) November 2, 2024

#ASMUBB autant d’effort pour l’ubb pour se reprendre un essai après — Stade 🔴⚫️ (@LenoirYann41) November 2, 2024

Jolie coup de patte Lamothe, dommage la faute derrière #ASMUBB — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) November 2, 2024

On ne peut vraiment rien espérer de ce match #ASMUBB — bordo22 (@FLabourroire) November 2, 2024

Finalement on n’est ps équipé pr les doublons. Je pensais que cette équipe pouvait faire quelque chose et finalement non. Très decu, on va encore se casser le cul pdt les doublons ça va être super #ASMUBB — FCGB (@FCGB89900832) November 2, 2024

Essai refusé à l'UBB.

Niveau abyssal de l'ubb, aucune illusion pour la fin de saison avec une absence de profondeur de banc comme la saison passée... #ASMUBB — NicoG (@N2G4) November 2, 2024

On va laisser un peu de bonheur à Clermont nous on va partir se régénérer quelques semaines et repartir aux mastics !! #ASMUBB — Soulac77 (@Soulac77) November 2, 2024

Non mais c’est une vaste plaisanterie là ! #ASMUBB — Drea’s version✨☀️🌙🫧♊️ (@DreaAlmudena) November 2, 2024

Clermont ils vont jouer tous les matchs à 16 ? #ASMUBB — Alex33 (@alex_bx33) November 2, 2024

Il s'en sort très bien le bordelais....#AsmUbb — Gregington (@jaunardy) November 2, 2024

Bonnn aller on oublie ce match et place à la trêve, ça va faire du bien à l’équipe #ASMUBB — Maestro Jalibert 🍇 (@alxndredpn) November 2, 2024

#ASMUBB

Très honnêtement je ne vois pas comment il peut accorder l’essai de massa sans accorder celui de l’ubb avant, d’après moi l’obstruction dans les 2 cas est minime, donc il aurait dû accorder les 2. — Didi Didou (@DidiDidou13) November 2, 2024

La raison pour laquelle il refuse l'essai de Lamothe, c'est pas strictement la même chose sur l'action de Petti 2 mn plus tard ? #ASMUBB #CLEBOR — Pierre Gouguet (@PGouguet) November 2, 2024

Nouvel essai pour Bordeaux à la 74e.

Nouvelle victoire à la maison pour Clermont qui s'impose 32 à 25. Les hommes d'Urios ont perdu le bonus offensif après la sirène.

1 point inespéré bordel ! #ASMUBB — Roro (@RoroBKTiste) November 2, 2024