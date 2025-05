Lorre, Oudard, Harrison... Notre XV type explosif de la ProD2 version 2024/2025

Puisqu’il vaut mieux tard que jamais, on a décidé de réaliser le XV de la saison de ProD2 afin de tout de même tirer un récapitulatif de cet exercice exceptionnel en 2ème division.

En ProD2, on a donc vécu une saison de tous les records en termes de spectateurs, d’un suspens de tous les instants et de grands talents qui s’y sont encore révélés. Chez nous, pas d’étoiles pour évaluer, mais plutôt l’impression générale et l’importance des garçons plébiscités dans le système de leur équipe.

Chose qui fait du Biterrois Gabin Lorre, par exemple, le meilleur numéro 15 de la saison et de loin. Au-delà de ses 16 essais et quelques points au pied, le futur lyonnais a surtout apporté tellement de folie, de vitesse et de sérénité a l’ASBH sur chacun de ses matchs joués. Il n’y a qu’à voir les résultats de son club quand il n’était pas là…

''Les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture'' : quand le rugby français rend fou (même) les Anglais

Idem pour les Columérins Rodrigo Marta et Vincent Pinto, en folie en cette 2ème partie de saison, mais qui ne peuvent tout de même pas lutter face aux 17 et 20 essais inscrits respectivement par Wilfried Hulleu et Adrien Lapègue. Deux garçons qui pourraient d’ailleurs être opposés dans leur couloir ce jeudi soir, en demi-finale de ProD2.

Provence et Brive plebiscités devant

Ailleurs, on vote pour Ray Nu’u et Simon Renda au centre. Ugo Seunes s’est plus que bien battu en numéro 10 (173 points dont 7 essais), lui qui arrivait de Nationale, tout comme Lucas Méret et ses 332 points au pied. Mais la prime est tout de même laissée au maestro gallois de Grenoble, Sam Davies. On l’associe à Deghmache, pour tout ce que le numéro 9 a apporté depuis son arrivée à Colomiers en cours de saison.

STOP ! A 29 ans, cet ancien crack du Top 14 met fin à sa carrière pour une reconversion étonnante

Devant, Caleb Timu a fait parler sa puissance tout au long de la saison en numéro 8, tandis que l’Aurillacois Lucas Oudard est une des révélations. Le flanker est le meilleur gratteur de la saison avec 21 ballons récupérés, tandis que Teimana Harrison - pour son leadership, sa rage de vaincre et sa régularité - complète la 3ème ligne.

PROD2. Provence Rugby et son ''gang des bikers'' enfumeront-t-il Grenoble pour prendre leur revanche sur 2024 ?

Dans la cage, Rodda (Provence Rugby) et Singer (Dax) furent de véritables poutres toute la saison, tandis que Chauvac, Durant et Van der Merwe composent une solide première ligne.