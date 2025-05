STOP ! A 29 ans, cet ancien crack du Top 14 met fin à sa carrière pour une reconversion étonnante

Trop souvent freiné par les blessures, le génial ouvreur de Colomiers Brett Herron met un terme à sa carrière. Et retourne chez lui, en Angleterre, pour une reconversion surprenante.

Il fut un temps le dépositaire du jeu du Biarritz Olympique, lorsque celui-ci était remonté en Top 14 en 2021. Plein d’énergie et d’actions de classe à son arrivée, il avait peu à peu sombré - l’image de son club - jusqu’à la relégation en ProD2 de la formation basque.

Avant que les blessures, comme souvent, ne lui fassent vivre une saison blanche en Pro D2. Relancé du côté de Colomiers la saison passée, Brett Herron était devenu le numéro 10 du club haut-garonnais, jusqu’à ce que l’arrivée de l’excellent argentin De La Vega et les blessures, encore, ne le laissent en tribunes pour de longs mois.

Finalement, le garçon formé à Bath était revenu à la bonne heure, aux abords du printemps, alors que ce même Pumita se voyait arrêté jusqu’à la fin de la saison pour des commotions à répétition.

Là, le divin Herron régalait à nouveau - que ce soit par sa capacité à franchir, la qualité de sa passe pour ouvrir des brèches aux Marta, Pinto ou Alonso Munoz, ou son jeu au pied - et contribuait pleinement à la fin d’exercice en boulet de canon des banlieusards toulousains (9 victoires sur les 11 derniers matchs, dont 4 bonifiées).

Une carrière à la Danny Cipriani

Malgré tout, sa décision était prise depuis sa reprise, fin février : à la fin de la saison et à tout juste 29 ans, l’ouvreur né en Afrique du Sud mettrait un terme à sa carrière. La faute aux blessures à répétition et à l’envie d’entamer un nouveau projet d’agent immobilier dans la capitale anglaise. "Les prix y sont effrayants", soufflait-il au Midi Olympique récemment.

Bien sûr, l’ancien du Ballymena RFC et des Jersey Reds aurait aimé terminer sur un titre avec Colomiers. Histoire de terminer en apothéose et de récompenser une 2ᵉ partie d’exercice exceptionnelle en tous points.

Au lieu de ça et comme un ultime symbole, Herron sortit sur blessure (béquille) à la demi-heure de jeu en barrage face à Montauban, laissant les Bleu et Blanc orphelins de leur maître à jouer durant 50 minutes. Jusqu’à s’incliner 22 à 23, vendredi dernier.

Un bien triste manière de quitter la Pro D2 et plus largement le monde du rugby, pour cet ouvreur facétieux, annoncé comme un crack depuis ses débuts. Et dont la carrière, loin d’être à la hauteur de son talent, a (toutes proportions gardées) finalement de quoi nous rappeler celle d’un certain Danny Cipriani…