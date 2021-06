[COMPOSITION] Lions. Le Gallois Gatland boude les Anglais face au Japon

La composition des Lions pour le premier match de la tournée face au Japon est sortie. Mais les supporters anglais auront de quoi être déçus...

Les premiers débats autour des Lions commencent. On sait que le chauvinisme anglais est souvent présent autour de cette tournée, mais cette fois-ci, le débat est relancé. Warren Gatland, sélectionneur des Lions britanniques et irlandais, a dévoilé l'équipe qui affrontera le Japon ce samedi 26 juin (15 heures) au BT Murrayfield.

On sait d'or et déjà que 16 500 spectateurs seront présents pour l'événement à Edimbourg, pour le tout premier affrontement entre le Japon et les Lions. Les quarts de finaliste de la dernière Coupe du monde ouvriront le bal d'une tournée en Afrique du Sud. Les Japonais sont connus pour leur jeu très ouvert et de prises d'intervalles, ce sera un vrai défi et une vraie mise en bouche pour les Lions version 2021. Par la suite, les Lions se déplaceront pour une tournée de 8 matchs qui débutera le samedi 3 juillet avec les Emirates Lions à Johannesburg. Plusieurs tests-matchs se suivront jusqu'au 8 août, date de fin de la tournée.

Mais le sélectionneur Warren Gatland a décidé de ne titulariser aucun anglais pour le premier match à Edimbourg. On notera la présence de Dan Biggar à l'ouverture avec deux des meilleurs ailiers mondiaux : Duhan van der Merwe et Josh Adams. Le banc est cependant très costaud avec Owen Farrell, Courtney Lawes et Anthony Watson.

La composition des Lions :