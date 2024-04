''Leur rugby n'est pas un feu de paille'' : Warburton à fond derrière la Géorgie pour une intégration dans le Tournoi

L’ancien troisième ligne du Pays de Galles et des Lions Sam Warburton est enthousiasmé par une possible arrivée de la Géorgie dans le Tournoi des 6 Nations.

Vainqueurs du Tournoi du deuxième tiers des nations européennes pour la septième fois consécutive, les Géorgiens poussent de plus en plus forts pour une participation dans le Tournoi des 6 Nations.

A l’instar de leur sélectionneur Richard Cockerill qui avait provoqué ses adversaires et les instances européennes après le sacre des Lelos.

Par rapport à toutes les autres équipes, nous sommes probablement trop bons pour ce tournoi’’ Propos recueillis par RugbyPass

VIDEO. ''Nous sommes trop bons pour ce Tournoi'' : La Géorgie envoie une pique après sa 7ème victoire de rang

Il faut dire qu’à part le Portugal, qui progresse très rapidement avec Marques, Costa Storti, Martins… l’écart est trop élevé entre la Géorgie et les autres nations.

A l’image de la dernière édition, où les coéquipiers de Davit Niniashvili se sont imposés 36 à 10 en finale face aux Portugais, après avoir facilement dominé la Roumanie en demie (43-5).

De plus, les Lelos ont prouvé qu’ils étaient capables de concurrencer une équipe du premier tiers. On se souvient de leurs exploits avec une victoire en Italie et contre le Pays de Galles à Cardiff en 2022 (12-13).

Autant d’arguments qui justifient la demande des Géorgiens d’intégrer le Tournoi des 6 Nations, surtout en prenant en compte les récents résultats du Pays de Galles.

Le XV du Poireau a enchaîné les mauvaises performances lors de la dernière compétition, au point d’obtenir la cuillère de bois, avec notamment une défaite contre une équipe d’Italie bien plus convaincante et plaisante.

Sam Warburton en faveur d’un Tournoi à 7 Nations

L’ancien joueur des Lions britanniques et capitaine du Pays de Galles estime ainsi que la présence de la Géorgie serait totalement méritée dans le Tournoi.

Leur rugby n’est pas un feu de paille. C’est quelque chose de culturel qui ne va pas disparaître. Donc, je pense qu’il est inévitable qu’à un moment donné, ils devront être admis dans un tournoi des Sept Nations. La question est de savoir quand.’’ Sam Warburton pour le Times

Le troisième ligne pense même qu’il serait légitime de faire un système de relégation dans le Tournoi, si l’intégration d’une équipe supplémentaire est impossible, en termes de logistique et de nombres de matchs disputés par les joueurs.

Le Pays de Galles devrait-il affronter la Géorgie après que les Géorgiens les mirent au défi d’une relégation officieuse dans Six Nations ? Absolument, ils devraient.’’ Times

Des montées et des descentes au mérite qui semblent malgré très peu probables pour Sam Warburton, pour des raisons économiques et de prestige.

Ce n’est pas que je change soudainement d’avis à ce sujet parce que le pays de Galles vient de terminer dernier des Six Nations. J’ai parlé à beaucoup de gens haut placés dans l’administration des sports, en particulier ceux qui travaillent à la télévision. Du point de vue de la radiodiffusion, ils adoreraient voir des matchs de relégations aux Six Nations parce que cela créerait une dramaturgie. Mais il y a un grand risque : que l’Angleterre soit reléguée.’’

L’Angleterre fournit une telle proportion du nombre de spectateurs que, s’ils devaient manquer les Six Nations pour une saison, ce serait catastrophique sur le plan commercial. Mais la réalité est que, même si les radiodiffuseurs étaient en faveur, aucun pays d’origine n’acceptera un match de relégation.’’

Un tournoi des 7 Nations avec la Géorgie serait une magnifique progression pour le rugby européen et international, selon le natif de Cardiff. Heureux que l’on récompense une nation qui mérite de disputer des matchs d’un niveau supérieur, comme l’a fait l’Italie, en prenant part au Tournoi des 5 Nations.