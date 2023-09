RUGBY. Damian Penaud, celui qui a fait des courses en travers une arme offensive

Joueur de classe mondiale, Damian Penaud est un créateur dans l'âme. Il réalise ce que personne n'arrive à faire sur un terrain de rugby. Découvrons cet ovni avec Manpower.

Certains joueurs sont de véritables emblèmes nationaux, et des exemples pour les plus jeunes d’entre nous. Damian Penaud, ailier supersonique de Bordeaux et du XV de France, est une référence mondiale, notamment grâce à sa créativité sur le terrain. Comment définir la créativité sur un terrain de rugby ou ailleurs ? Créer, imaginer ou bien de réaliser quelque chose de nouveau, d'inédit, parfois sur un éclair de génie. La créativité peut également être la capacité à trouver une nouvelle solution, voire à découvrir en faisant, dans le feu de l'action.

Cette brève définition colle parfaitement à la peau de Penaud, qui est à la fois artiste et joueur. Ce don, cette force créative si naturelle semble innée chez lui. Ses courses chaloupées sont des créations que nous ne voyons sur aucune paire de jambes. Son relâchement, parfois nonchalant, lui permet de laisser libre à son imagination sur le terrain, sans vraiment se soucier de la pression et de l’enjeu du match. C’est un joueur d’instinct, un vrai.

Fils du célèbre Alain Penaud, Damian fait partie de ces joueurs qui sont des « fils de ». Il connait la pression du résultat et des attentes qui pèsent sur lui. Néanmoins, fidèle à lui-même, cette pression semble glisser sur l’ancien Clermontois. Avant l’Auvergne, c’est en Corrèze et plus précisément à Brive que Penaud fait ses armes, dans les plus jeunes catégories. Légende vivante des noir et blanc, son papa n’était jamais loin des terrains. Avant sa majorité, il a fait le choix d’orienter son fils vers la maison clermontoise, conscient que sa réussite pourrait être encore meilleure. Avec son nouveau club, Damian a alors connu les sélections en équipe de France jeunes, et s'est positionné au centre de l’attaque. Il s’est essayé également au rugby à 7, en équipe de France, où ses qualités de créateur impressionnaient déjà.

C’est donc à Clermont que ce dernier a fait ses premiers pas en pro, avec le 13 dans le dos. En équipe de France, idem, il a connu ses premiers caps en tant que second centre. Néanmoins, ses qualités de vitesse et de finition l’ont rapidement amené à évoluer à l’aile, avec plus d’espace pour s’exprimer. Et de l’espace, si Penaud n’en a pas au premier abord, il se le crée, lui-même ! Son imagination débordante le porte souvent vers le centre du terrain, n’hésitant pas à reculer pour gagner plus de mètres par la suite. Devant sa télé, sur son canapé, qui ne s'est jamais demandé : « Mais où va-t-il comme ça ? » Il faut le reconnaître, une part de génie est enfouie chez ce garçon, qui débloque les situations les plus cadenassées, à l’aide de ses jambes comme arme imprévisible.

Avec Clermont, Penaud s’impose rapidement en tant que titulaire indiscutable, et apporte sa pièce à l’édifice. Il devient une véritable attraction du championnat. En plus de ça, il est titré champion de France lors de sa deuxième saison chez les professionnels, en 2017. Cette même année, il remporte aussi la petite coupe d'Europe, et se fait remarquer dans ces deux finales d’anthologie. Avec l’équipe de France, Penaud devient vite un symbole de cette renaissance, et participe au Grand Chelem du Tournoi 2022. Il est alors le meilleur marqueur de la compétition.

Avec Penaud, Dupont, Fickou ou encore Alldritt, le XV de France ne manque pas de leaders capables de mener les Bleus vers leurs objectifs. Des joueurs animés par les mêmes valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité sans oublier un formidable esprit d'équipe.

Cette saison, Damian Penaud a été une fois de plus un leader en club et en sélection

Ce dernier a réalisé 24 matchs, tous en tant que titulaire. Il a aussi inscrit 16 essais, toutes compétitions confondues. Avec le XV de France, il a planté huit fois, pour huit apparitions. À l’heure actuelle, difficile de trouver un meilleur ailier dans le monde, et Damian Penaud apparaît en tête de liste de tous les spécialistes au moment d’élire le meilleur joueur à son poste.

Pourquoi Penaud est-il une telle source de créativité ?

Tout simplement, car Penaud ne fait rien comme les autres joueurs. En défense, il a un style bien à lui, et monte systématiquement en « inversé », naviguant autour des attaquants. Il peut se permettre de défendre ainsi, car ses jambes de feu lui sauveront la mise si une brèche a été créée.



En attaque, Penaud a fait de son style de jeu un modèle quasi impossible à reproduire ! En effet, l’ailier du XV de France contourne la défense, et souvent les meilleurs du monde, pour ensuite repiquer vers le centre et transpercer les rideaux défensifs les plus hermétiques. Cette année, nous nous rappelons tous de son essai fantastique à moins de cinq minutes de la fin, face à l’Australie, pour donner la victoire aux siens. Dans ce match, l’équipe de France n’arrivait pas à trouver son rythme et les joueurs étaient malmenés par les Australiens.

Après une attaque bien réalisée et une sautée formidable de Jalibert, l’ailier virevoltant reçoit la balle en bout de ligne. À près de 40 mètres de la ligne d’en-but, Penaud s’élance à toute enjambée vers un cadrage débordement sur son homologue wallabie. En une fraction de seconde, le néo-Bordelais change sa direction de course, réalisant un crochet intérieur qui éliminera son vis-à-vis. Il a accéléré ensuite, collé un raffut d’école au dernier rempart avant de plonger dans l’en-but et de libérer le Stade de France. Pour la Coupe du monde, la France aura besoin de tels exploits pour enfin glaner le sacre mondial !

