RUGBY. XV de France. Un Anthony Jelonch en forme à l'entraînement, suffisant pour la Coupe du monde ?

Anthony Jelonch, le troisième-ligne toulousain, a fait son apparition à l'entraînement du XV de France à Capbreton. Sera-t-il sur la liste des 33 pour la Coupe du monde ?

Un souffle d'espoir plane sur les préparatifs du XV de France en vue de la Coupe du Monde. Après le forfait de Romain Ntamack, Anthony Jelonch, le dynamique troisième-ligne toulousain, a fait son apparition à l'entraînement des Bleus mardi à Capbreton comme le rapporte L'Équipe. VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du mondeUne présence qui évoque la possibilité d'un retour en force, mais la question cruciale demeure : sera-t-il sélectionné dans le groupe des 33 pour l'événement tant attendu ?

Jelonch a eu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe, grâce notamment à la coopération entre les clubs et la Fédération. Une démarche soutenue par Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain, qui a permis à Jelonch de montrer ses capacités sans pourtant faire partie du groupe des 42. William Servat, le co-entraîneur en charge de la conquête des Bleus, a en effet précisé qu'il avait été appelé en plus.

Depuis sa blessure au genou gauche contre l'Écosse pendant le 6 Nations, le 3e ligne a persévéré dans sa récupération et sa préparation, illustrant sa détermination sans faille. Sa présence à l'entraînement, bien qu'exempte de contacts collectifs, témoigne de son état de forme et de sa volonté de contribuer à l'équipe nationale. "Ce sont des choses très positives pour l'état d'esprit et cela a permis à tout le monde de voir qu'il était en forme et postulant pour la suite."



Cependant, cette réapparition arrive à un moment crucial. Le 21 août, le sélectionneur Fabien Galthié dévoilera le groupe des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde. Avec des performances solides du jeune talent de La Rochelle, Paul Boudehent, qui a fait tourner les têtes. Rien ne dit que le Toulousain fera partie de l'aventure. "Anthony Jelonch est un très bon joueur, c’est flatteur d’être comparé à lui", a notamment commenté le champion d'Europe via le Midi olympique.



Jelonch n'a pas eu l'occasion de jouer depuis le Tournoi. Et s'il est affuté, rien ne dit qu'il aura le temps de retrouver son niveau pour assurer lors du Mondial. Le paysage s'est légèrement assombri avec le forfait de Romain Ntamack, mais la présence encourageante du 3e ligne sur le terrain d'entraînement à Capbreton apporte un rayon de soleil bienvenu aux Tricolores.



Les supporters français retiennent leur souffle, dans l'attente de la décision finale qui façonnera la composition de l'équipe pour la Coupe du Monde. Pour le Toulousain, l'avenir est incertain, mais son engagement et sa persévérance sont indéniablement sources d'inspiration pour tous les passionnés de rugby.