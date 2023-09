RUGBY. Dupont : un nom commun pour un profil exceptionnel

Après la Coupe du monde, le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont rêve de participer aux JO de Paris 2024. Un challenge pas facile à relever pour le capitaine des Bleus.

Dans une carrière professionnelle, il arrive parfois un moment où l'on a envie de découvrir autre chose. On a peut-être fait le tour de la question, ou bien nos goûts ont évolué. Changer de vie, découvrir un nouveau métier, vivre de sa passion, c'est de plus en plus courant. Et les sportifs ne dérogent pas à la règle. Cela arrive souvent à la fin d'une carrière avec des joueurs qui s'orientent vers un métier totalement différent et s'engagent dans une nouvelle voie.

On a également pu voir des internationaux se lancer dans une aventure complètement différente de l'autre côté de l'Atlantique pour jouer au football américain. Rêve de gosses, goût du challenge ? Sans doute un peu des deux. Il n'est aussi pas rare de voir des joueurs passer du rugby à XIII au rugby à XV par exemple. Et ce, avec plus au moins de succès. Ce qui est beaucoup plus commun, ce sont les passerelles entre le XV et le rugby à 7 et inversement.

Au sein du XV de France, l'ailier Gabin Villière s'est révélé aux yeux de tous via France 7 avant de conquérir le coeur du grand public avec les Bleus sous les ordres de Fabien Galthié. D'autres Tricolores comme Fulgence Ouedraogo n'ont pas hésité à aider l'équipe de France à 7 à se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Sofiane Guitoune avait d'ailleurs pris l'avion pour le Brésil à l'époque. Et il n'est pas rare de voir des joueurs de première division comme Nelson Epée sur le circuit mondial de la discipline.

Avec les Jeux olympiques 2024 organisés à Paris, c'est une star de l'ovalie mondiale qui se prépare à mettre son talent au profit de France à 7. On ne parle pas de n'importe qui puisqu'il s'agit du capitaine du XV de France, Antoine Dupont. Élu meilleur joueur du monde en 2021, trois fois meilleur joueur du Tournoi, triple vainqueur du championnat de France, il a tout gagné ou presque. Sur ses étagères trônent les trophées du Grand Chelem 2021 et de la coupe d'Europe 2021. Ainsi que de multiples récompenses individuelles glanées au fil de ses incroyables performances avec les Bleus et Toulouse.



Un palmarès qui est loin de rassasier le demi de mêlée tricolore. Non seulement il vise la Coupe du monde mais aussi une médaille olympique. Et malgré tout son talent, c'est un sacré challenge qui attend la figure de proue du rugby hexagonal. Dupont possède une formidable vista sur la pelouse, une puissance du haut du corps rare pour un joueur à son poste, ainsi que des appuis aussi destructeurs que son raffut. Néanmoins, le rugby à 7 est une discipline qui demande aussi d'autres qualités.

Si la vitesse est sans doute la qualité nécessaire qui saute le plus rapidement aux yeux à 7, il faut également avoir une énorme "caisse" pour pouvoir enchaîner les courtes séquences. Les matchs sont intenses et ne laissent que peu de temps pour souffler. Avoir une bonne vision du jeu est aussi primordial que la communication avec ses coéquipiers. Avec seulement sept joueurs sur le pré, il y a beaucoup d'espaces à couvrir. Antoine Dupont va donc devoir développer des automatismes et trouver de nouveaux repères sur la pelouse s'il veut performer à la hauteur de ses ambitions.

L'encadrement de l'équipe de France à 7 est cependant prêt à l'accueillir. Son club comme la fédération sont également ouverts à ce que le numéro 9 se donne une chance de participer aux JO. Mais pour cela, il va devoir s'investir, et pas qu'à moitié. Ainsi, il pourrait délaisser Toulouse ainsi que le XV de France pendant une partie de la saison pour s'entraîner avec France 7. Un challenge à la hauteur du talent du joueur. Il nous tarde en tout cas de voir s'il parviendra à réaliser ses objectifs et à remporter une médaille olympique en 2024.

