Les supporters brivistes offrent une arrivée au stade en mode Expendables à leurs joueurs [VIDÉO]

C'est une des belles images de cette 15e journée de Top 14 avec l'arrivée au Stade Amédée-Domenech des joueurs brivistes.

Comment ne pas remporter le match face à Toulon avec une ambiance comme celle-ci ? Les supporters brivistes ont bravé les intempéries pour supporter leurs joueurs. Si depuis presque un an, les matchs sont à huis clos, il ne faut pas oublier que cette situation est aussi dure pour les joueurs privés de leur public.

Les joueurs brivistes ont eu une petite surprise à leur arrivée dans leur antre du Stade Amédée-Domenech. À la descente du bus, un groupe de supporters s'est rassemblé pour clamer tout son amour pour le club et les joueurs, avec des fumigènes et des phrases d'encouragements. Derrière, les Brivistes ont fait tomber l'ogre toulonnais. De cause à effet ?